Hoalid Regragui officiellement aux commandes du Onze national

L’heure n ’ est pas au chamboulement de l’ effectif mais à la convocation des éléments capables d’ apporter un plus

01/09/2022

Désormais, c’est officiel. Hoalid Regragui est le nouveau sélectionneur du Onze marocain jusqu’en 2026. Une nomination tant attendue qui a été actée, mercredi, lors d’une cérémonie de présentation tenue au Complexe national de football Mohammed VI à Maâmora.



A moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, prévue en novembre et décembre prochains, il a été procédé, comme prévu, à une révision de fond en comble du staff technique aux commandes de l’EN.



Regragui, qui a succédé au vivement critiqué Vahid Halilhodzic, sera secondé dans sa mission par deux cadres nationaux, un revenant Rachid Belmahmoud et un néophyte Gharib Amzine qui a décidé de rompre son contrat d’entraîneur adjoint avec le club français de Ligue 1 Troyes pour rejoindre la sélection marocaine. Ce que l’ex-international marocain Adil Ramzi n’a pas voulu faire, proposant à la FRMF d’être entraîneur adjoint tout en sauvegardant son poste de manager de l’équipe B du PSV Eindhoven. Une option rejetée par l’instance fédérale qui veut un staff technique voué à la tâche à plein temps.



Pour Hoalid Regragui, deuxième entraîneur marocain à prendre part aux phases finales d’un Mondial après le regretté Abdellah Blinda, «c’est un honneur et une responsabilité d’être sélectionneur national». Il n’a pas manqué dans son intervention de rappeler qu’il a une bonne opportunité à saisir, lui qui avait raté deux éditions de Coupe du monde en 2002 et en 2006 en tant que joueur. En tant qu’entraîneur, il sait à quoi s’attendre en dépit de l’âpreté de la tâche. Pourvu d’une mentalité de vainqueur, il a précisé que «l’équipe n’ira pas au Mondial qatari pour se contenter de disputer les trois matches de la phase de poule». Loin de là, car pour l’ex-latéral de l’EN et finaliste de la CAN 2004, «l’objectif est de faire bonne figure lors de ce rendez-vous» qui constitue la première échéance à court terme.



A cet effet, il a fait savoir que l’heure n’est pas au «chamboulement de l’effectif mais à la convocation des éléments capables d’apporter un plus à l’équipe nationale». Du coup, «seul le critère de la performance sera retenu et les portes de l’EN restent ouvertes à tous les joueurs méritants qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs».



Pour Regragui, double vainqueur la saison dernière avec le WAC du championnat national et de la Ligue des champions d’Afrique, la page des tensions est tournée et «les joueurs qu’ils soient Ziyech, Hamdallah, Banoun ou autres n’ont qu’à mériter leur place», ne manquant surtout pas de lancer un rappel à l’ordre, plaçant «le pays en premier lieu».



Il est vrai que Hoalid Regragui a débarqué tardivement dans l’EN, mais le bonhomme connaît la maison et la mentalité des joueurs. Ce qui devrait, sans aucun doute, l’aider à être dans son élément, sachant que sa liste élargie est attendue pour cette fin de semaine.



Une liste qui comporterait quelques Botolistes aux côtés des «exclus» sous l’ère Vahid en plus, bien entendu, des capés qui avaient disputé les éliminatoires du Mondial et pris part à la dernière CAN au Cameroun.



Pour tester ce beau monde, Hoalid Regragui aura deux matches amicaux à disputer contre le Chili le 23 septembre à Barcelone, puis le 27 dudit mois face au Paraguay à Séville.



En Coupe du monde 2022, le Maroc, qui en est à sa sixième participation après les éditions de 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats-Unis, 1998 en France et 2018 en Russie, évoluera dans le groupe F. Sa sortie inaugurale est prévue le 23 novembre contre la Croatie, avant de croiser le fer avec la Belgique quatre jours plus tard. Le troisième match de la phase des groupes est prévu le 1er décembre face au Canada.



Mohamed Bouarab