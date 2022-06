Hoalid Regragui: On va essayer de réaliser un triplé historique

01/06/2022

«On a été récompensé. Le WAC a été la meilleure équipe cette année en Ligue des champions. L’équipe la plus efficace a gagné. Je tiens à féliciter les joueurs. On n’a pas joué un très grand match, mais nous avons été très efficaces. Notre stratégie consistait à fermer les espaces devant Al Ahly et tuer dans l’œuf leurs offensives. Al Ahly est une équipe très forte physiquement et tactiquement et dispose de joueurs internationaux. Le premier but nous a aidés pour entrer dans le match tandis que le deuxième nous a facilité la tâche davantage. Je suis très heureux pour Zouheir El Moutaraji qui a marqué un doublé. C’est un enfant du club, et cela réchauffe le cœur qu’il puisse offrir le trophée au WAC (…) Jouer contre un entraîneur qui a gagné trois Ligues des Champions (Pitso Mosimani/NDLR) nous met en doute. Grâce à Tagnaouti, nous avons réussi à garder nos cages intactes. Les joueurs ont cru au projet mis en place depuis le début de la saison. Désormais, il nous reste le championnat et la Coupe du Trône. On va essayer de réaliser un triplé historique mais j’avoue que cela ne va pas être facile »