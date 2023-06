Historiquement, le Maroc est un pays de dialogue et une passerelle entre l'Orient et l'Occident

Omar Abboud, directeur de l'Institut du dialogue interreligieux en Argentine

19/06/2023

Le Maroc a été historiquement un pays de dialogue et a joué le rôle de passerelle entre l'Orient et l'Occident, a affirmé le président de l'Institut du dialogue interreligieux en Argentine, Omar Abboud.



Evoquant la tenue de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, organisée à Marrakech (13-15 juin), Omar Abboud a souligné dans une déclaration à la MAP que la culture du dialogue est inscrite dans l'ADN même du peuple marocain.



Selon M. Abboud, qui était député de la ville de Buenos Aires et a présidé la commission de la culture au sein du Parlement local, la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel "n'est pas seulement un signe de maturité d'une nation et d'un pays en matière de recherche du dialogue, mais elle reflète aussi l'appel lancé par SM le Roi Mohammed VI au monde selon lequel le dialogue est primordial et que la seule voie qui vaille est celle du dialogue".



Le président de l'Institut pour le dialogue interreligieux, dont le siège se trouve à Buenos Aires, a affirmé qu’avec ce congrès, SM le Roi a montré sa vocation de dialogue, ajoutant que dans ce contexte le Royaume donne l’exemple.