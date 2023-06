High-tech médical: "T2S Group" et "GE Healthcare" consolident leur partenariat

29/06/2023

T2S et General Electric Healthcare ont scellé un partenariat stratégique, consolidant leur collaboration lancée il y a plus de 3 décennies et permettant au groupe marocain de devenir le représentant exclusif de "GE Healthcare" sur l'ensemble du marché de l'Afrique subsaharienne, pour la distribution de leurs solutions de santé et la formation continue des cadres et techniciens africains.



En effet, T2S Group et GE Healthcare s’engagent au profit de la démocratisation de la haute technologie médicale en Afrique subsaharienne et la facilitation d’accès aux équipements de dernière génération, permettant des diagnostics plus rapides et plus précis, et une prise en charge plus efficace, indique un communiqué de T2S.



"Nous sommes ravis de signer ce partenariat durable avec T2S Group, avec qui nous collaborons depuis plus de 35 ans. Aujourd’hui, nous leur confions la mission d’étendre la couverture et l’accessibilité de nos solutions en Afrique francophone", a dit le PDG de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de GE Healthcare, Rob Walton, cité dans le communiqué.



"Nous avons choisi T2S car, en plus d’être un de nos plus anciens partenaires, ils disposent de capacités techniques et médicales permettant de servir l’ensemble des utilisateurs des solutions de GE Healthcare et d’assurer un service après-vente performant", a-t-il poursuivi.



En tant que pionnier du High-tech santé au Maroc, rapporte la MAP, T2S Group s'est fixé pour mission d’accélérer l’introduction des hautes technologies médicales en Afrique subsaharienne, tout en favorisant le partage d’expérience et d’expertise dans le secteur de la santé avec les partenaires régionaux du groupe, souligne le communiqué.



Dans ce sens, le fondateur et PDG de T2S Group, Abderraouf Sordo, a indiqué que "l’accompagnement de GE Healthcare depuis plus de trois décennies nous a propulsés au rang de leader du marché marocain dans la distribution et la maintenance d’équipements médicaux de haute technologie, avec une expertise reconnue dans le domaine".



Il a également affirmé qu'"aujourd’hui, nous consolidons ce partenariat en faveur de l’Afrique subsaharienne, ajoutant que "notre priorité pour mener à bien cette nouvelle mission est de former les utilisateurs et utilisatrices aux nouvelles techniques".

Et de relever que les médecins du continent pourront ainsi bénéficier de cette formation, ici au Maroc, et avoir accès aux dernières techniques de diagnostic et de traitement.



Ces formations à la pointe de la technologie, se dérouleront au sein de l’Institut supérieur privé des études paramédicales (ISPEP), indique le communiqué, notant que General Electric a équipé une salle de formation en matériels et logiciels cliniques (CT &IRM) et en imagerie fonctionnelle (médecine nucléaire et moléculaire), pour un coût total d’un million de dirhams.



Il est à rappeler que T2S Group est représenté dans 15 pays en Afrique en plus de la Mauritanie et du Maroc.