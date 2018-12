Hicham Lasri et Narjiss Nejjar au Festival du film de Berlin

01/01/2019

Le Maroc a pris part cette année au Festival du film de Berlin à travers la sélection de Hicham Lasri et Narjiss Nejjar dans la section Forum, l’une des plus appréciées à la Berlinale puisqu’elle présente un cinéma expérimental, original et audacieux. Hicham Lasri, désormais habitué de ce festival où il a déjà participé avec «The Sea is behind» en 2015, «Starve your dog» en 2016, et «Headbang Lullaby» en 2017, a présenté cette année son dernier long-métrage «La blessure la plus rapprochée du soleil», tandis que Narjiss Nejjar a présenté son film «Apatride» qui met en lumière l’expulsion des Marocains d’Algérie en 1975.