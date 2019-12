Hicham El Guerrouj court pour promouvoir les valeurs du sport au marathon du Gabon

03/12/2019 Libé

L'ancien double champion olympique du 1.500 mètres et du 5.000 mètres, Hicham El Guerrouj a participé, dimanche à Libreville, à la course de 10 km, organisée dans le cadre de la 7è édition du marathon du Gabon.

L’ancienne star de l’athlétisme mondial et quadruple champion du monde du 1.500 mètres, qui parraine cette 7è édition, a pris cette initiative pour promouvoir les valeurs du sport.

"Au-delà de l’activité physique, le sport est fondé autour de nombre de valeurs sûres telles que la solidarité et le partage. J’ai couru le 10 km pour donner de l’espoir et montrer l’exemple", a confié à la MAP l’ancien double champion olympique.

"Ce genre d’événement permet d’encourager la pratique du sport et de vulgariser la discipline de l’athlétisme parmi les jeunes. Mais aussi de défendre et sensibiliser sur les bonnes causes", a-t-il ajouté, notant que le marathon du Gabon organise chaque année la Gabonaise, une course de 5 km dédiée aux femmes, pour sensibiliser sur la lutte contre le cancer et la nécessité du dépistage précoce.

"Je suis ici pour soutenir les personnes atteintes de cette maladie afin de leur donner de l’espoir et mettre l’accent sur l’importance de soutenir cette catégorie de la société qui souffre dans l’ombre", a expliqué l’ancien maître incontesté des courses de demi-fond.

Et d’ajouter que le sport est un facteur important pour réduire considérablement les risques de maladie.

Evoquant la 7è édition du marathon du Gabon, il a souligné que cet événement sportif prend d’année en année de la valeur et de l’ampleur et devient l’une des meilleures courses à pied dans le continent africain, notant que des milliers de personnes, tous âges confondus, prennent part à cette compétition dans une ambiance conviviale.

Il a affirmé, dans ce sens, qu’en termes d’organisation et de logistique, cette compétition réalise des progrès constants, appelant à capitaliser sur cet acquis en termes de recrutement de meilleurs talents et de création de nouveaux clubs d’athlétisme.

L’organisation de ce genre de manifestations sportives permet aux jeunes générations de découvrir la discipline de l’athlétisme et l’épanouissement des talents locaux, a-t-il fait savoir.

A cet égard, il a formulé le vœu de voir le problème de suspension de la Fédération gabonaise d’athlétisme par l’IAAF (Fédération internationale d'athlétisme) résolu prochainement pour permettre aux athlètes locaux de participer à des compétitions continentales et internationales, faisant part de sa disposition à œuvrer, en tant qu’ancien champion d’athlétisme, en vue de résoudre ce problème dans les plus brefs délais.

Des milliers de femmes de différentes nationalités ont participé, samedi à Libreville, à une course de 5 kilomètres dans le cadre de cette 7ème édition du marathon du Gabon, pour sensibiliser sur l’importance du dépistage précoce du cancer.

S'agissant de l'épreuve de 10 km à laquelle a pris part l’ancien champion olympique et du monde, Hicham El Guerrouj, elle a été remportée par le trio gabonais Mouele Kodo Djessy, Opana Lendengue Marius et Mayombo Jordy.

Le marathon du Gabon est le premier du continent africain à avoir intégré en 2015 le circuit international des IAAF Road Race Label Events.