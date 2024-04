Hicham Dguig: "La victoire face à la Zambie est le meilleur scénario pour entamer la prochaine phase"

16/04/2024

"La victoire face à la Zambie est le meilleur scénario pour entamer la prochaine phase" de la Coupe d'Afrique des nations de futsal, a indiqué, lundi à Rabat, le sélectionneur national, Hicham Dguig.



S'exprimant lors de la conférence de presse ayant suivi le dernier match des Lions de l'Atlas lors de la phase de poules, contre la Zambie, qui s'est soldé par une large victoire (13-0), synonyme de qualification en demi-finale en tête du groupe A, Hicham Dguig a souligné que "nous avons fait un bon match grâce aux efforts de tous les joueurs qui se sont habitués à l’ambiance du terrain et se sont libérés de la pression des premières rencontres".



"Le match a été difficile parce que les joueurs ont fait des efforts considérables pour parvenir à marquer", a-t-il relevé, ajoutant que "nous accordons de l’importance à chaque match que nous disputons et à chaque adversaire".



Abordant le prochain match, il a estimé qu'"il faut être attentif lors de cette rencontre parce qu’elle est à élimination directe et qualificative à la Coupe du monde que nous espérons disputer pour la quatrième fois".

"Le prochain match sera préparé avec rigueur pour s’assurer la qualification au Mondial", a expliqué le coach national, soulignant que "nous sommes conscients du poids du prochain match et nous allons passer en revue nos précédentes prestations pour apporter les corrections nécessaires et jouer la demi-finale en toute sérénité".



Pour le sélectionneur de la Zambie, Andrea Cristoforetti, "le Maroc a fait preuve d’un niveau technique sans égal", relevant que les joueurs et le staff technique de la sélection marocaine ont tout mis en œuvre pour s’imposer lors de ce match".

Selon lui, "l’équipe du Maroc a très bien appliqué sa tactique pour dominer la rencontre, grâce notamment à son expérience des grands rendez-vous internationaux de futsal".



"Les équipes engagées dans cette compétition ont montré un haut niveau technique et tactique et il faut être au top de son niveau pour pouvoir les concurrencer", a noté le coach de la Zambie, expliquant que "nous allons tirer les leçons qui s’imposent de notre participation".

"J’estime que nous avons joué contre les deux meilleures équipes du tournoi, le Maroc et l’Angola", a-t-il fait remarquer.