"Heureux" à Manchester, Pogba n'écarte pas le Real

22/03/2019

"Heureux" à Manchester United, le champion du monde Paul Pogba n'a pas fermé la porte mercredi à un départ futur au Real Madrid, "un club de rêve" entraîné par son compatriote Zinédine Zidane.

"J'ai toujours dit que le Real Madrid est un club de rêve pour tout le monde, c'est un des plus grands clubs au monde", a répondu le milieu de l'équipe de France lors d'une conférence de presse à Clairefontaine, alors qu'il était questionné sur un possible intérêt du club espagnol.

Jouer au Real, "c'est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot. Maintenant, je suis heureux à Manchester, je joue, il y a un nouveau coach" en la personne d'Ole Gunnar Solskjaer, a poursuivi l'ancien joueur de la Juventus Turin.

"Pour l'instant je suis à Manchester, après on ne sait pas ce que l'avenir nous dira... Aujourd'hui, je suis à Manchester et je suis heureux", a-t-il conclu.

Interrogé sur ses relations tendues avec José Mourinho, ex-entraîneur des Red Devils licencié en décembre, Pogba s'en est sorti par une pirouette.

"Qu'est-ce qui n'allait pas? Bah on ne gagnait pas. C'est pour ça qu'ils ont changé de coach, faut pas aller dans les détails (...) Si les résultats avaient été plus positifs, le coach serait resté", a-t-il glissé dans un sourire.