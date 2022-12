Hervé Renard : Un exploit d'anthologie

La sélection marocaine de football mérite amplement sa qualification aux demi-finales de la Coupe du monde (Qatar-2022), a souligné le sélectionneur français, Hervé Renard, notant que cette qualification demeure "un exploit d'anthologie".



Dans une interview au journal qatari "Al-Sharq" parue, dimanche, Hervé Renard, a expliqué que le Maroc possède des joueurs de haut niveau, ajoutant que ce que les Lions de l'Atlas réalisent est mérité, compte tenu de la force et de la combativité dont ils ont fait preuve.



Le journal a indiqué que l'ex sélectionneur des Lions de l'Atlas était fier en évoquant l'exploit du Maroc, lui, qui a salué cette belle performance ayant honoré l'Afrique et le monde arabe.



Hervé Renard a estimé que les nationaux jouent à de très hauts niveaux, notant qu'il n'est pas facile d'accéder à ce stade de la compétition, en écartant au passage la Belgique, l'Espagne et le Portugal.



Il a mis en avant la combativité des Lions de l'Atlas, ainsi que l'esprit de solidarité, qui leur ont permis de briller lors de cette Coupe du monde.



Hervé Renard a, ainsi, tenu à remercier tous les joueurs marocains, mais également Walid Regragui, qui a pris les commandes du Maroc, pas si longtemps avant le Mondial, pour son "excellent travail".



"Les Lions de l'Atlas sont capables de donner le meilleur, et c'est ce que j'espère en demi-finale, qui sera très difficile", a-t-il conclu.