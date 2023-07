"Héros" du FC Séville, Bounou pourrait quitter le club cet été

14/07/2023

L'international marocain Yassine Bounou, «l'un des meilleurs gardiens de l'histoire» du FC Séville, pourrait quitter cet été le club de la capitale andalouse à la recherche de nouveaux défis, a indiqué, mercredi, le quotidien sportif espagnol «Marca».



«Après quatre ans et deux Ligues Europa, dont il a été le héros», Bounou est conscient que c’est le moment idéal pour découvrir d’autres championnats, souligne le journal spécialisé, précisant que des équipes comme le Bayern Munich, Tottenham ou Manchester United suivent de près la situation du portier marocain.



« De nombreux clubs ont fait appel à Bounou depuis sa participation à la Coupe du monde au Qatar », fait savoir la publication, notant que le prix de son éventuel transfert à une autre équipe est estimé à 20 millions d’euros.



«Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club andalou, Bounou est devenu le premier meilleur portier du championnat espagnol de l'histoire du FC Séville», écrit « Marca ».

«Troisième du prix The Best décerné par la FIFA après une incroyable Coupe du monde, il a atteint son plus haut niveau au cours des dernières années», conclut le journal espagnol.



Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad de Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016.



Bounou est sous contrat avec le FC Séville jusqu’en 2025.

Divers

Mondiaux de para-athlétisme



L'athlète marocaine Saïda Amoudi a décroché, lors des Championnats du monde de para-athlétisme, qui se tiennent du 08 au 17 juillet à Paris, une médaille de bronze au lancer de poids (F34), après une rude concurrence avec la Chinoise Zoun Lijuan (1ère ) et la Polonaise Kornobys Lucyna (2ème).

Il s’agit de la quatrième médaille pour le Maroc après celle en or remportée par Fatima Ezzahra El Idrissi (T12/1500 m), celle en argent obtenue par Mouncef Bouja (T12/100 m), et celle de bronze décrochée par Oumaima Oubraym (F32/lancer de club).

Cette 4ème journée a été aussi marquée par la qualification haut la main de Fatima Ezzahra El Idrissi classée première au 400 m (T12). Elle devait disputer hier la finale de cette course.

Le Maroc participe à cet événement, qui rassemble 1.700 athlètes (qu'ils soient en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental) venus de 120 pays, avec 18 athlètes.

Deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux paralympiques, ce grand événement sportif international se déroule au Stade Charléty à Paris. D’importance majeure puisque qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, cet événement est placé sous l'autorité de l’instance internationale World Para Athletics.



Condoléances



C’est avec une grande affliction que nous avons appris le décès du photographe-sportif Hassan Meslohi qui a collaboré durant de longues années avec notre quotidien «Libération».

En ces douloureuses circonstances, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.