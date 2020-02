Héritage de Kirk Douglas : Son fils Michael n’aura pas un centime !

29/02/2020

Kirk Douglas était une légende du cinéma américain. La star décédée le 5 février dernier à 103 ans dans sa maison en Californie avait amassé une fortune de 50 millions de dollars grâce à sa filmographie bien garnie. Mais ses trois fils Michael Douglas, Joel et Peter n’en verront pas la couleur... Selon les informations du Mirror, Kirk Douglas aurait décidé de léguer cet argent à des organisations caritatives qu’il a soutenues toute sa vie. La plus grande partie aurait ainsi été versée à sa propre fondation, créée en 1964 aux côtés de sa femme Anne. L’université St Lawrence pourra elle aussi profiter de la grande générosité de Kirk Douglas pour accorder des bourses aux étudiants dans le besoin. Le Sinaï Temple de Westwood, une synagogue californienne dans laquelle l’acteur avait fait construire un hôpital pour enfants, ainsi qu’une salle de spectacle de Culver City qui porte son nom, le Kirk Douglas Theatre, profiteront également de l’immense fortune de l’acteur.

Kirk Douglas est donc resté philanthrope jusque dans la mort. Une qualité qu’il tenait de sa propre mère, comme il l’expliquait en 2015 au Hollywood Reporter. “Des fois nous n’avions pas assez pour manger, mais quelqu’un toquait à la porte, un clochard, et ma mère lui donnait toujours quelque chose. Ma mère me disait : ‘Tu dois prendre soin des autres. Cette phrase ne m’a jamais quitté”, se souvenait-il alors.

Heureusement, Michael Douglas, lui-même à la tête d’un beau capital de 300 millions de dollars, ne risque pas de lui en vouloir d’avoir pris cette décision. Très proche de son père et certainement mis au courant de ses projets avant sa mort, le célèbre comédien marié à Catherine Zeta-Jones a d’ailleurs toujours admiré son altruisme. Les Douglas, une dynastie de philanthropes...