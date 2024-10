Henri Poupart-Lafarge : Le Maroc, une plateforme industrielle stratégique pour Alstom

31/10/2024

Le Maroc représente une plateforme industrielle stratégique pour Alstom, a souligné, mardi à Rabat, le directeur général du Groupe, Henri Poupart-Lafarge.



Au-delà des perspectives commerciales significatives et des marchés importants qu'il offre, le Maroc est un pays extrêmement important pour Alstom en tant que véritable plateforme industrielle, a indiqué M. Poupart-Lafarge lors d'un point de presse à l'issue d'entretiens avec le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.



Dans ce sens, il s’est félicité des relations excellentes, des partenariats fructueux avec l’ONCF, ainsi que de la forte présence du Groupe au Maroc, faisant part de son souhait de poursuivre cette collaboration vers de nouveaux horizons.



Concernant le Protocole d’accord relatif à la fourniture de rames à grande vitesse et leurs éléments de soutien, signé par les deux parties, M. Poupart-Lafarge a noté que l’offre d’Alstom est celle qui propose la meilleure performance sur le marché.



Pour sa part, M. Khlie a souligné que le réseau ferroviaire national a connu, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, de nombreux projets structurants durant ces deux dernières décennies, notamment le projet emblématique, le train à grande vitesse "Al Boraq".



Fort de ces réalisations, le Maroc compte continuer dans cet élan, a-t-il ajouté, notant qu’en plus de la ligne à grande vitesse, il y a également la mise à niveau très structurée des réseaux ferroviaires, en plus de l’acquisition de rails pour rénover la flotte actuelle.



Pour ce qui du partenariat avec Alstom, M. Khlie a indiqué que l’offre du Groupe français était la plus compétitive, que ce soit en termes de maintenance et de soutien logistique, mais également en termes d'accompagnement.