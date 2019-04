Henri Djombo : Un levier de promotion du secteur agricole

19/04/2019

Le SIAM permet de promouvoir l'agriculture et l'ensemble des métiers qui y sont associés, a indiqué, mercredi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Congo Brazzaville, Henri Djombo.

Ce salon contribue à la valorisation des producteurs, met en contact les différents acteurs de la filière y compris les distributeurs et présente les nouveautés du secteur agricole, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens, en marge de la 14ème édition du SIAM, avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

Cette entrevue a porté, entre autres, sur la mise en œuvre de l'accord-cadre de coopération dans les domaines de l'agriculture et de l’élevage signé entre les deux pays en 2018 portant notamment sur la formation, les recherches scientifiques, le développement des filières végétales et animales.

La coopération concerne également les domaines des aménagements hydro-agricoles, des semences végétales, des industries agroalimentaires et de protection sanitaire.