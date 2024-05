Hénaurme ! Le CHAN aura coûté à l’Algérie 214 fois ce qu’il a coûté au Maroc

La FAF croule sous un déficit de 4,8 milliards d’euros

27/05/2024

Dilapidation ou détournement ?

4,8 milliards d’euros. Non, ce n’est pas le budget alloué par un pays à sa défense mais le déficit accumulé par la Fédération algérienne de football (FAF). En effet, l’instance de football en Algérie se trouve au centre d'un scandale financier d'une ampleur sans précédent.



Selon son président, élu en septembre dernier, 1,7 milliard d’euros de cette dette colossale est attribué à l'organisation du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2023, qui, soyons honnêtes, n’a rien d’une CAN et encore moins d’un Mondial. A ce rythme, on se demande si l'organisation d’une CAN en Algérie nécessitera de vendre la Casbah d'Alger et le désert de Djanet.



Prenez une grande inspiration, car la suite risque de vous étouffer ! En effet, pour comprendre l'ampleur de ce fiasco financier, il est important de procéder à une petite comparaison. Et à titre d’exemple, le Maroc avait organisé la même compétition en 2019 pour seulement 8 millions d’euros. Oui, vous avez bien lu ! Avec 8 millions, le Royaume a offert un CHAN sans fracas financier, prouvant qu’il est possible d’organiser une compétition de qualité sans se ruiner, tout en confirmant qu’au Maroc, gestion rime avec raison. Si Rabat était l’élève modèle de la classe, Alger se positionnerait sans doute comme le cancre dépensier. L’écart est tout bonnement abyssal : 214 fois plus cher. C’est à se demander si, en Algérie, les stades seraient dorés à l'or fin, les loges couvertes de marbre de Carrare et les ballons faits de peau de crocodile !



Pour mettre davantage les choses en perspective, parlons un peu de nos amis français. L'Euro 2016 en France, un événement majeur du calendrier footballistique mondial, a coûté officiellement moins de 200 millions d'euros d'argent public et a généré des revenus de 1,22 milliard d'euros. Voilà une gestion efficace et rentable. En Algérie, ce modèle de réussite semble aussi lointain qu’un mirage dans le désert. La transparence, vous dites ? Un concept apparemment aussi étranger que la rigueur budgétaire dans les bureaux de la FAF.



Pour ajouter l’insulte à l’injure, le coût astronomique de l'organisation du CHAN 2023 en Algérie, une compétition dont personne ne se souviendra, sauf pour ses excès financiers, représente presque le quart des dépenses engagées pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui est pourtant un événement de bien plus grande envergure. Une comparaison qui met cruellement en lumière l’incompétence ou, pire, la malhonnêteté de ceux qui dirigent la FAF et qui ont choisi la voie de la cigale dépensière, sans même l’été pour justifier leurs folies.



Parce qu’il est tout simplement inconcevable que cette instance footballistique ait pu accumuler une telle dette pour un tournoi continental de moindre importance.



Comment expliquer cette montagne de dettes ? Les observateurs avisés n’hésitent pas à pointer du doigt des pratiques pour le moins douteuses. Des contrats surévalués, des appels d’offres biaisés et des commissions occultes semblent être devenus la norme. A qui profite ce crime financier ? Les soupçons de détournement de fonds publics sont légion et les supporters algériens, eux, se demandent si leur passion pour le football n'est pas en train d'être exploitée par une poignée de dirigeants sans scrupules.



Cerise sur ce gâteau indigeste ? Parmi les raisons expliquant le coût faramineux du CHAN 2023 en Algérie, se trouve une politisation flagrante de l'événement. L’invitation de Zwelivelile Mandla Mandela, petit fils de Nelson Mandela, pour prononcer un discours purement politique à l’occasion de la cérémonie d’ouverture a coûté des millions d’euros au contribuable algérien. Selon des sources internes, une somme faramineuse a été allouée à Zwelivelile Mandela pour garantir sa présence et l'orientation de son discours. En échange de cette somme, ce dernier a profité de la tribune pour attaquer ouvertement le Maroc, transformant une fête sportive en une plateforme politique.



On aurait pu se contenter d’une simple cérémonie d’ouverture, mais non, il fallait transformer le sport en tribune politique, en faisant les poches du trésor public. Les fonds destinés au sport détournés pour régler des comptes politiques ? Bienvenue en Algérie, où l’absurde devient la norme. Ce scandale financier et moral illustre une dérive inquiétante où le sport est sacrifié sur l'autel des ambitions politiques, aux dépens des contribuables et des fans de football.



Face à cette débâcle, les dirigeants de la FAF brillent par leur silence. On les entend à peine murmurer quelques justifications creuses comme si les Algériens étaient tous trop naïfs pour comprendre. Eux qui réclament des réponses, tout en criant haut et fort que leur passion pour le football mérite mieux que d’être trahie par des dirigeants malhonnêtes.



Décidément, le CHAN 2023 en Algérie restera dans les annales comme l’un des exemples les plus frappants de mauvaise gestion financière dans le monde du sport. Si la passion pour le football peut être une force, elle doit être encadrée par une gestion rigoureuse et transparente. L’Algérie mérite mieux que ce genre de dispendieux. Elle mérite des leaders capables de transformer cette passion en un projet viable et durable.



Cet épisode sombre démontre également comment se manifeste la gestion financière dans les institutions algériennes. La FAF a, au moins, eu le culot de tenir une assemblée générale et de communiquer ses chiffres, aussi choquants soient-ils. Mais qu'en est-il de la situation financière des autres institutions qui n'ont jamais divulgué leurs véritables données financières ? L'opacité et le silence règnent en maîtres dans ces structures, dissimulant des dérives financières bien plus graves.



Il est donc facile de comprendre pourquoi, dans un pays aux immenses richesses naturelles, le peuple vit dans la misère. Les ressources abondantes du sol algérien ne profitent pas à ceux qui en ont le plus besoin. Les citoyens voient leur qualité de vie se détériorer tandis que l'élite continue de se remplir les poches. L'écart entre les promesses de prospérité et la réalité quotidienne de la pauvreté est une tragédie nationale, nourrie par une gestion financière aussi obscure qu'irresponsable. La transparence, elle, n’est qu’un concept étranger aux dirigeants algériens, et le silence leur arme de prédilection.



Mehdi Ouassat