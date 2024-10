Hébergement touristique : l'investissement attendu à 8 MMDH en 2024

30/10/2024

L'investissement dans l'hébergement touristique devraient atteindre 8 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, ce qui contribuera à fournir 7.700 lits supplémentaires, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.



En réponse à une question orale sur la "stratégie nationale du tourisme" posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mme Ammor a précisé que son département met en œuvre les différents programmes prévus dans le cadre de la feuille de route 2023-2026, en particulier ceux liés à la promotion de l'investissement.



A cet égard, Mme Ammor a cité le programme "Cap Hospitality" qui prévoit l'octroi de crédits pour améliorer l'offre touristique, avec une prise en charge par l'État de l'intégralité des intérêts de ces crédits, faisant savoir que le ministère a reçu 72 demandes via la plateforme électronique.



Elle a également mis l'accent sur le programme "Go Siyaha" qui accompagne les entreprises, notamment dans les domaines de l'animation et du divertissement touristique, avec 256 projets d'investissement approuvés.



Par ailleurs, la ministre est revenue sur le bilan du secteur touristique qui a enregistré des réalisations record par rapport aux années dernières, avec 13,1 millions d'arrivées au cours des neuf premiers mois, en augmentation de 2 millions de touristes comparativement à la même période en 2023.



Et de poursuivre que les recettes en devises ont progressé de 7% à 76,4 MMDH et les nuitées ont atteint 21 millions, en croissance de 10%.



Pour Mme Ammor, ces performances sont le fruit des investissements réalisés par le Maroc et la mise en œuvre de la feuille de route 2023-2026 au niveau territorial, avec notamment la signature de huit contrats d'application régionaux dans Fès-Meknès, Beni Mellal-Khénifra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Drâa-Tafilalet, Dakhla-Oued Eddahab, Souss-Massa, l'Oriental" et Rabat-Salé-Kénitra.