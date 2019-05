Hazard, une finale avec Chelsea avant le Real

15/05/2019

C'est un "joueur fantastique" aux yeux de Zinédine Zidane, revenu sur le banc du Real: l'arrivée d'Eden Hazard sera annoncée à Madrid après la finale de Ligue Europa, que l'attaquant belge disputera avec Chelsea le 29 mai, a rapporté lundi le quotidien français L'Equipe.

Montant de la transaction ? Environ 100 millions d'euros selon le journal. Ce qui en ferait le joueur le plus cher acheté par la "Maison Blanche" depuis Gareth Bale en 2013 (99,7 M EUR) et Cristiano Ronaldo en 2009 (94 M EUR).

Le 5 avril, Zidane n'avait pas caché son estime pour l'attaquant de Chelsea, adversaire d'Arsenal pour la finale de la C3 à Bakou dans un peu plus de deux semaines.

"Ce que je peux dire, c'est que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, comme tout le monde le sait", avait déclaré Zizou. "C'est un joueur qui a joué en France (à Lille, NDLR), que j'ai beaucoup regardé et que je connais personnellement. Mais il n'y a rien de nouveau sur ce que je pense de lui comme joueur: c'est un joueur fantastique", avait encore ajouté le technicien français.

Selon L'Equipe, Hazard pourrait être présenté comme nouveau joueur du Real début juin. Cela laisse une fenêtre de tir réduite car l'attaquant international belge doit rejoindre sa sélection pour deux matches de qualification à l'Euro-2020, contre le Kazakhstan le 8 juin et contre l'Ecosse le 11 juin.

Hazard, âgé de 28 ans et sous contrat à Chelsea jusqu'en 2020, n'a jamais caché son envie de rejoindre un jour le prestigieux Real Madrid.

Ce qui a pu faire traîner les négociations, c'est que les "Blues" ont été sanctionnés d'une interdiction de recrutement jusqu'à fin janvier 2020. Mais le club londonien s'en est remis au Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour essayer de faire casser cette sanction de la Fifa pour infraction au règlement sur le transfert de joueurs mineurs.

Revenu en sauveur le 11 mars sur le banc d'un Real en fin de cycle, éjecté prématurément de la Ligue des champions cette saison, Zidane a promis "du changement" à l'intersaison, alimentant toutes les rumeurs de transferts. Les médias espagnols ont évoqué une enveloppe de recrutement pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros pour rebâtir l'effectif et Zidane lui-même a donné quelques pistes en disant beaucoup apprécier le milieu français Paul Pogba.

Selon la presse espagnole, "ZZ" a commencé à ébaucher son futur effectif pour la saison prochaine au fil d'entretiens individuels avec ses joueurs.

Le quotidien sportif madrilène Marca a rapporté lundi que Zidane avait annoncé au gardien costaricien Keylor Navas (32 ans) qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine et lui préférait Thibaut Courtois (27 ans), recruté pour 35 millions d'euros l'été dernier. Un autre joueur belge passé par Chelsea... Histoire d'accueillir au mieux Eden Hazard ?

L'attaquant, lui, se montre diplomatique. Dimanche, il a déclaré que sa décision était prise, sans toutefois annoncer s'il partait ou s'il restait à Londres. "J'ai pris ma décision mais il ne s'agit pas que de moi", a-t-il sobrement déclaré.

Mais, dans le staff de Chelsea, on parle déjà de lui au passé. Hazard "a été un grand joueur de Chelsea pendant sept saisons et maintenant il est temps de respecter sa décision", a déclaré à la BBC le coach des Blues Maurizio Sarri... tout en ajoutant qu'il espérait que l'attaquant belge resterait au club.

"Bien sûr, j'espère, comme tous les supporteurs de Chelsea, qu'il restera avec nous, mais pour le moment je ne sais pas. Eden a toujours donné le meilleur de lui-même tout au long de ses sept saisons à Chelsea et il est devenu l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde".