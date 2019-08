Hausse du chiffre d’affaires consolidé de Mutandis

Le chiffre d'affaires consolidé de Mutandis, groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de consommation des ménages au Maroc et en Afrique, s'est élevé à 684 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019, en hausse de 6,4% par rapport à fin juin 2018.

Le chiffre d'affaires du premier semestre représente, usuellement, en moyenne 48% de celui annuel, annonce l'entreprise dans un communiqué, précisant que l'activité est tirée à la hausse par les volumes dans un environnement de prix relativement stable.

Par activité, les "Détergents" ont affiché un chiffre d’affaires de 306 MDH, en progression de 16% par rapport au S1-2018, tandis que les "Produits de la mer" ont enregistré une baisse de -8% à 212 MDH, selon le communiqué, qui note que l'entreprise a pris l'option d’arrêter simultanément ses deux navires "pour maintenance au cours du premier semestre 2019... le deuxième semestre devrait permettre de compenser le décalage constaté au premier semestre", rapporte la MAP.

S'agissant de l'activité "Bouteilles alimentaires", son chiffre d'affaire a atteint 129 MDH en progression de 12%, grâce à la hausse des volumes et un mix produit favorable. Le chiffre d’affaires de l'activité "Jus de fruits" a progressé, de son côté, de 11% à 35 MDH.

Par ailleurs, Mutandis indique avoir maintenu la guidance pour l'année en cours, à savoir un chiffre d'affaires en hausse entre 6% et 8%, un excédent brut d'exploitation (EBE) en progression d'environ 10% et un RNC en amélioration de 15% à 25%.