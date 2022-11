Hausse des transactions immobilières au troisième trimestre 2022

L’IPAI s’est apprécié de 1,3% par rapport à la même période de l’année 2021, selon BAM et l’ANCFCC

25/11/2022

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) est ressorti en hausse en glissement trimestriel et annuel, au titre des neuf premiers mois de l’année, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).



D’après les données rendues publiques récemment par les deux organismes publics, en glissement annuel, l’IPAI s’est apprécié de 1,3%, suite à «la hausse de 0,8% des prix du résidentiel, de 2,3% de ceux des terrains et de 2,5% des prix des biens à usage professionnel».



Dans une note conjointe sur l'IPAI et la tendance globale du marché immobilier au troisième trimestre 2022, la Banque centrale et l’ANCFCC annoncent que le nombre des transactions «a progressé de 44,9%, en liaison avec l’augmentation de 60,8% des ventes des biens résidentiels, de 19,8% des terrains et de 11,4% des biens à usage professionnel».



Résultant de la hausse de 0,6% des prix des appartements, de 1,7% de ceux des maisons et de 0,3% de ceux des villas, les prix du résidentiel se sont appréciés de 0,8%, en glissement annuel, ont-elle indiqué.



Le nombre des transactions a de son côté affiché une progression de 60,8% au titre des neuf premiers mois de l’année, reflétant des hausses de 61,7% pour les appartements, de 40,7% pour les maisons et de 92,7% pour les villas, peut-on lire.



Les données recueillies montrent en outre que les prix du foncier ont progressé de 2,3%, tandis que le nombre des transactions s’est apprécié de 19,8% par rapport à la même période de l’année dernière.



Selon toujours BAM et l’ANCFCC, en glissement annuel, les prix des biens à usage professionnel ont augmenté de 2,5%, avec une hausse de 2,4% pour les locaux commerciaux et de 3% pour les bureaux; tandis que «les transactions ont enregistré une progression de 11,4%, reflétant une hausse de 15,1% des ventes des locaux commerciaux et une baisse de 4,2% de celles des bureaux».



En glissement trimestriel, les chiffres publiés par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC suggèrent que l’IPAI a connu une progression de 0,6% au troisième trimestre 2022, suites l’augmentation de 0,4% des prix du résidentiel, de 0,8% de ceux des terrains et de 2% de ceux des biens à usage professionnel.



En ce qui concerne le nombre des transactions, le rapport note qu’il «a connu un accroissement de 11,1%, recouvrant une hausse de 11,3% pour les biens résidentiels, de 13,8% pour les terrains et de 4,9% pour les biens à usage professionnel».



Dans le détail, les prix du résidentiel ont augmenté de 0,4% en relation avec les hausses de 0,4% des prix des appartements et de 1,6% de ceux des maisons, alors que les prix des villas ont accusé un recul de 2,8%.



Les transactions ont pour leur part enregistré une progression de 11,3%, avec des hausses de 11,1% pour les appartements, de 14,6% pour les maisons et de 12,7% pour les villas, ont relevé les deux organismes.



Au niveau du foncier, il ressort que les prix des terrains sont ressortis en hausse de 0,8% tandis que le nombre des transactions a progressé de 13,8% d’un trimestre à l’autre.

D’après BAM et l’ANCFCC, en glissement trimestriel, «l’indice des prix des biens à usage professionnel a affiché un accroissement de 2%, recouvrant une augmentation de 1,8% pour les bureaux et de 1,9% pour les locaux commerciaux».



L’analyse des données montre par ailleurs que le nombre des transactions a enregistré une hausse de 4,9% au titre du troisième trimestre de l’année en cours. Cette évolution reflète une progression de 4,5% pour les locaux commerciaux et de 6,6% pour les bureaux, ont précisé Bank Al-Maghrib et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie dans leur rapport.



Alain Bouithy