Hausse des prix des actifs immobiliers au premier trimestre 2024

Baisse du nombre de transactions en glissement annuel et trimestriel

09/06/2024

« En glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une progression de 0,8% au premier trimestre 2024 », annoncent Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).



L’évolution de l’IPAI s’explique par « les hausses des prix du résidentiel (0,7%) et de ceux des terrains (1,2%) », indiquent les deux institutions dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au titre du premier trimestre de 2024, relevant toutefois une stagnation des prix des biens à usage professionnel par rapport à la même période de l’année 2023.



D’après la note rendue publique récemment, le nombre de transactions a marqué une diminution de 3,1% sur un an, recouvrant des baisses de 3,1% pour les biens résidentiels et de 14,8% pour les biens à usage professionnel ; tandis que les ventes des terrains ont augmenté de 3,6%.



La tendance globale par catégorie d’actifs révèle une augmentation des prix du résidentiel de 0,7%, en glissement annuel, selon la Banque centrale et l’ANCFCC qui justifient cette évolution par la hausse des prix de 0,8% pour les appartements et de 0,1% pour les maisons.



Il est à souligner qu’«à l’inverse, les prix des villas ont reculé de 0,2% », selon la note conjointe des deux institutions publiques et que « les transactions ont reculé de 3,1%, avec des baisses de 2,2% pour les appartements, de 13,7 % pour les maisons et de 21,6 % pour les villas ».



Sur la même période, les données montrent que les prix du foncier se sont appréciés de 1,2%, en glissement annuel, tout comme le nombre de transactions a progressé de 3,6%.

Toujours selon la note de BAM et l’ANCFCC, «les prix sont globalement restés stables, avec un recul de 1,5 % pour les locaux commerciaux et une hausse de 6,5 % pour les bureaux ». Dans le même temps, les transactions ont accusé un recul de 14,8%, suite aux baisses de 16,3% des ventes des locaux commerciaux et de 7,5% de celles des bureaux.



Il est important de noter qu’au premier trimestre de 2024, l’IPAI a enregistré une hausse trimestrielle de 0,4%, en raison des progressions de 0,2% des prix du résidentiel et de 2,6% de ceux des biens à usage professionnel.



Dans leur note, Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC notent, en revanche, que les prix des terrains ont reculé de 0,1% au cours des trois premiers mois de l’année. Quant au nombre de transactions, il ressort qu’il « a connu une baisse trimestrielle de 13,8%, reflétant des diminutions de 14,3% pour les biens résidentiels, de 10,4% pour les terrains et de 17% pour les biens à usage professionnel ».



Dans le détail, les prix du résidentiel ont affiché une hausse de 0,2%, en lien avec la hausse de 0,6% des prix des appartements, contre des baisses de 1,1% pour les maisons et de 2,3% pour les villas, précise-t-on.



Les transactions ont pour leur part diminué de 14,3%, « recouvrant des baisses de 13,9% pour les appartements, de 21,3% pour les maisons et de 18,5% pour les villas ».



Toujours selon la même source, les prix des terrains ont reculé de 0,1% et le nombre de transactions a baissé de 10,4% par rapport au trimestre précédent; tandis que l’indice des prix des biens à usage professionnel a augmenté de 2,6%, résultat des hausses de 11,1% pour les bureaux et de 0,7% pour les locaux commerciaux.



D’après les données recueillies, le nombre de transactions a enregistré un repli de 17%. Cette variation s’explique par les baisses de 19,9% pour les locaux commerciaux et de 1,6% pour les bureaux.



Alain Bouithy