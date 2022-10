Hausse des points d'accès aux services financiers de 41% en 2021

28/10/2022

Le nombre de points d'accès aux services financiers s'est établi à 26.771 en 2021, en hausse de 41% par rapport à une année auparavant, selon BankAl-Maghrib (BAM). Cette évolution est due principalement à l'expansion du réseau des établissements de paiement qui est passé de 11.935 en 2020 à 19.751 en 2021, progressant ainsi de 65%, explique BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l'inclusion financière. Une hausse à laquelle le réseau GAB (guichets automatiques bancaires) a également contribué dans une moindre mesure, avec une augmentation de 27% à 506 guichets en 2021, rapporte la MAP. Comparativement à l'année 2013 de mise en place du dispositif d'évaluation, le nombre de points d'accès a connu une augmentation considérable de 200%. Bien que la capillarité du réseau bancaire et des établissements de paiement ait fortement progressé ces dernières années, des disparités persistent au niveau territorial, puisque les écarts continuent de s'accentuer entre le monde urbain et celui rural. Ledit rapport fait aussi savoir que la densité bancaire (mesurée par la formule: population adulte/nombre de points d'accès) au niveau national a connu une nette amélioration, passant d'un point d'accès pour 1.379 adultes en 2020 à un point d'accès pour 1.009 adultes en 2021. Malgré l'évolution constatée au niveau national, la densité bancaire en milieu rural demeure assez faible, puisqu'elle n'est que d'un seul point d'accès pour 5.643 adultes, contre un point d'accès pour 624 adultes en milieu urbain. Cette situation traduit la forte concentration des points d'accès en milieu urbain et peut en partie, s'expliquer par le modèle économique de l'agence bancaire classique qui ne semble pas adapté à la faible densité des zones rurales et au faible niveau de revenus dans certaines zones, étant donné que celui-ci requiert un nombre minimal de clients pour amortir les charges fixes. En termes de couverture du milieu rural, le pourcentage des communes rurales disposant d'au moins un point d'accès a augmenté. Il est, en effet, passé de 31% en 2020 à 32,9% en 2021, ce qui résulte principalement de l'implémentation du réseau des établissements de paiement dans des zones initialement non couvertes.