Hausse des exportations de l’artisanat en provenance de Marrakech

04/02/2019 Libé

Les exportations des produits d'artisanat de la ville de Marrakech ont atteint en 2018 246,3 millions de DH (MDH), contre 187,6 MDH en 2017, réalisant une progression de 31,25 %.

Selon le rapport annuel des activités de la Direction régionale de l’artisanat à Marrakech, cette évolution est attribuée notamment à la hausse des exportations des produits en cuivre, en bois et les couvertures respectivement de 149%, 68% et 80%, indiquant que les produits des couvertures, du bois et du fer forgé représentent les filières les plus exportatrices en 2018, soit 50% des exportations de l’artisanat de la ville.

Le marché américain a représenté l’année écoulée, la première destination des produits d’artisanat de Marrakech avec une part de 22%, suivi par les pays arabes (19%) et la France (13%).

Il ressort aussi du rapport que le nombre de tapis confectionnés en 2018 s’élève à 1.371 unités avec une superficie de 6.456,73 m2, soit une hausse de 61,1% comparativement avec l’année 2017 (851 unités d’une superficie de 3.986,37 m2).

Le nombre de petites et moyennes entreprises (opérant dans le domaine de l’artisanat) créées a enregistré une hausse de 49% comparativement avec 2017, précise la même source, ajoutant que la majorité desdites entreprises appartiennent aux filières du cuir (46%), des tapis (13%) et des meubles (10%).

Concernant le label national de l’artisanat, la région Marrakech-Safi occupe la deuxième position au niveau national compte tenu des unités labellisées "Morocco Handmade" avec 38 unités, dont 18 dans la préfecture de Marrakech, 10 à Essaouira et 4 à Safi.

S’agissant des unités de production labellisées au niveau régional en 2018, leur nombre s’élève à 74, dont 44 à Marrakech, 17 à Essaouira et 13 à Safi.