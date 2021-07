Hausse de l'IPC dans les principales villes de la régionTanger-Tétouan-Al Hoceima en mai dernier

11/07/2021

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au cours du mois de mai dernier, une hausse oscillant entre 0,2% et 0,5% dans les principales villes de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation de l'indice des produits alimentaires et non alimentaire dans les villes de Tanger, Tétouan et d'Al Hoceima, précise une note de la direction régionale.



La ville d'Al Hoceima a ainsi affiché une hausse de l'IPC de 0,5% en mai dernier, par rapport à un mois auparavant, en raison d'une hausse de 0,7% des prix des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires, rapporte la MAP.



Les hausses les plus importantes à Al Hoceima ont été enregistrées dans les prix du poisson et des fruits de mer (6,4%), de la viande (2,9%), du lait, fromage et œufs (2,9%), des restaurants et hôtels (1,2%) et du transport (0,3%). A Tétouan, l'IPC a augmenté de 0,5% au cours du mois de mai, en glissement mensuel, en raison d'une hausse de 1,1% des prix des produits alimentaires et de 0,1% de ceux des produits non alimentaires.



Cette hausse est due notamment à l'augmentation des prix du poisson et des fruits de mer (6,2%), de la viande (2,8%), des légumes (2,3%), des meubles et appareils ménagers (0,4%) et du transport et autres produits (0,3%). L'IPC à Tanger a, quant à lui, progressé de 0,2% durant cette période, en raison de la stagnation des prix des produits alimentaires et d'une hausse de 0,2% de ceux des produits non alimentaires, en relation avec l'augmentation des prix des vêtements et chaussures (0,7%), et de divertissement et culture (0,3%).



En glissement annuel, l'IPC a augmenté de 1,7% à Tanger, de 0,8% à Al Hoceima et de 0,7% à Tétouan, contre une hausse de 1,9% au niveau national, fait savoir la même source. L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.