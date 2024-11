Hausse de 7,2% de la dette du Trésor à 1.071,5 MMDH

29/11/2024

La dette du Trésor a atteint 1.071,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2024, en hausse de 7,2% par rapport la même période de l’année précédente, selon la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE).



La structure de cette dette reste dominée par sa composante intérieure avec une part de 75,9% alors que la dette extérieure représente 24,1% de l’encours global de la dette, précise la DTFE dans sa récente note de conjoncture.



Ainsi, le stock de la dette extérieure du Trésor s’est établi à 258,4 MMDH, en hausse de 10,4% un an auparavant, relève la même source.



Et de noter que la situation des emprunts extérieurs du Trésor a dégagé un flux net positif (tirages - amortissements) de +5,5 MMDH à fin octobre 2024 contre +30,9 MMDH durant la même période un an auparavant qui comprenait un montant de 25 MMDH au titre de l’emprunt sur le marché financier international.



Dans cette évolution, les tirages se sont établis à 24,9 MMDH contre 39,3 MMDH, soit une baisse de 36,6%, souligne la DTFE.



En revanche, les remboursements ont affiché une augmentation de 86,2% pour ressortir à 28,3 MMDH à fin octobre 2024.



En matière de gestion active de la dette intérieure et en vue de réajuster son profil, le Trésor a procédé à des opérations d’échange de bons portant sur un montant global de 40,4 MMDH à fin octobre 2024 contre 53,2 MMDH à fin octobre 2023.