Hausse de 47% du trafic maritime de marchandises entre Castellón et les ports marocains en 2024

04/02/2025

Le trafic global de marchandises entre le port de Castellón et les ports marocains a atteint en 2024 un volume total de 1,34 million de tonnes, soit une augmentation de 47,2% par rapport à 2023, selon les données de l'Autorité portuaire de Castellón.



Cette performance est essentiellement portée par le secteur de la céramique dont les produits représentent 81,3% du volume du trafic total de marchandises entre Castellón et le Maroc.



En 2024, les produits provenant du secteur de la céramique ont atteint près de 1,1 million de tonnes, enregistrant ainsi un bond de 54,4% par rapport à l'année précédente, rapporte la MAP.



Dans le détail, le feldspath vient en tête avec un volume de 929.160 tonnes (+46%). Il est suivi des carreaux céramiques (+73%), sachant que les autres matériaux stratégiques pour l'industrie céramique tels que les frites de verre et d'émail ainsi que les argiles ont enregistré respectivement une progression de 205,5% et de 8,64%.



Avec ce volume de trafic de marchandises, le Maroc consolide sa place de deuxième partenaire commercial du port Castellón, s'est félicité le président de l’Autorité portuaire de Castellón, Rubén Ibanez.



Commentant cette performance, M. Ibáñez, a mis en avant l’impact de cette augmentation du trafic de marchandises avec le Maroc sur la compétitivité des entreprises du secteur de la céramique en Espagne, notant que ces résultats consolident d’une part la stratégie du port et renforcent la présence des produits espagnols sur les marchés étrangers notamment d'Afrique.



Il a également souligné l’engagement de l’Autorité portuaire à poursuivre les investissements dans les infrastructures et services logistiques pour faire du port de Castelló un hub stratégique en Méditerranée, au service des échanges avec le Maroc et d’autres marchés du continent africain.