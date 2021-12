Hausse de 4% de la production oléicole à Sefrou

13/12/2021

La production des olives au titre de l’année 2021 est estimée à 66.000 tonnes, en hausse de 4% par rapport à l’année précédente, selon la direction provinciale d’agriculture de Sefrou (DPA). Le démarrage de l’activité de récolte des olives a connu un retard dans la province de Sefrou compte tenu des spécificités pédo-climatiques et n’a commencé que vers la mi-novembre, souligne la DAP, précisant que le rendement moyen est de l’ordre de 2,2 tonnes/hectare, avec des rendements de l’olivier en irrigué de 4,4 t/Ha. La même source relève que la production des olives est orientée à 85% vers la trituration et l'extraction de l'huile d'olive, 10% vers l’autoconsommation et 5% vers la conservation par les méthodes traditionnelles. La filière oléicole connaît l’ouverture d’un grand chantier au niveau de la province de Sefrou dans le cadre de la stratégie "Génération Green 2020-2030" à travers un projet d’agrégation des producteurs d’oliviers et le lancement vers la certification de l’olivier biologique. La DPA souligne, dans ce cadre, l'importance des efforts déployés pour l’encouragement des investissements dans la filière oléicole à travers les subventions octroyées dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA). Elle a cité la plantation d'oliviers dans les terrains privés qui bénéficie d’une subvention allant de 3.500 DH/Ha en bour à 6.000 DH/Ha en irrigué, l’achat des équipements en matériel agricole pour les fermes d’oliviers avec des taux de subvention allant de 30% à 60% du montant de l’investissement et la construction et l’équipement des unités modernes de trituration et d’emballage qui s'élèvent à 10% du montant de l'investissement pour un plafond de 3.000.000 DH. La superficie de l’oliveraie à l’échelle de la province de Sefrou s’élève à 31.400 ha, soit 30 pc de la superficie agricole utile.