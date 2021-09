Hausse de 33% en valeur des Produits de la pêche commercialisés au niveau du port de Safi

21/09/2021

Les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés au niveau du port de Safi ont enregistré durant les 8 premiers mois de l’année en cours, une hausse de 33% en valeur par rapport à la même période de l’année écoulée. Selon des données de l’Office National des Pêches(ONP), les produits de mer commercialisés au niveau du port de Safi ont affiché à fin août 2021 une hausse de 33% en valeur (247.891 KDH) et une baisse de 14% en poids(33.991 tonnes), comparativement à la même période de l’année dernière (186.891 KDH en valeur pour 39.489 tonnes). Les captures des poissons pélagiques arrivent en tête avec une hausse de 2% en valeur, soit 104.828 KDH et une baisse de 14 % en poids avec 31.614 tonnes, suivies du poisson blanc avec une hausse de 18% en valeur (39.342 KDH) et une baisse de 5% en poids (920 tonnes), précise la même source, relevant que les prises de céphalopodes ont enregistré la même tendance haussière avec 124 % en valeur(100.106 KDH) et 39% en poids 1.279 tonnes. Les prises de crustacés ont enregistré, quant à elles, une baisse de 1% au niveau de la valeur (3.172 KDH) et une hausse de 53 % en poids (68 tonnes), selon la même source. Concernant la commercialisation des algues marines, le port de Safi a enregistré une baisse de 85% en valeur (443 KDH) et 85% en poids(111 tonnes), ajoute-t-on de même source. Le port de pêche de Safi est l'un des pointsles plus dynamiques en termes de commercialisation des produits de la mer au niveau national. Le secteur de la pêche, rappelle-t-on, constitue un pilier de l’économie locale dans la mesure où, il pourvoie plus de 50.000 emplois directs et indirects. La flotte de pêche au niveau du port de Safise compose de 1.319 unités, dont 64 sardiniers, 83 chalutiers, 217 palangriers et 955 barques "Flouka".