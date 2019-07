Hassan, l’aîné des frères Megri, n’est plus

15/07/2019 Libé

C’est une grande perte pour la musique marocaine. L’auteur, compositeur et chanteur Hassan Megri, un des fondateurs et membre du groupe mythique des années 70 « Les frères Megri », s’est éteint des suites d’une longue maladie. C’est son fils Nasser qui a annoncé la triste nouvelle. Via sa page Facebook, le jeune artiste a écrit que son père a rendu l’âme dimanche matin à Rabat.

Feu Hassan était l’aîné des frères Megri, ce groupe qui a marqué les esprits avec notamment son chef-d’œuvre «Lili Touil» (Ma nuit est longue) qui restera à jamais gravé dans les mémoires.

Les frères ont en effet révolutionné la chanson marocaine et ont été les précurseurs d’une mélodie moderne et innovante. Ils ont même été plagiés par plusieurs artistes internationaux, en particulier par les Boney.M et des chanteurs du Nil.

Le défunt a continué sa carrière en solo. En plus de la musique, il s’intéressait à la peinture et à la calligraphie. Ses funérailles devaient avoir lieu hier au cimetière Chouhada de Rabat.