Hassan Tariq : Les réunions de l’Institut international de l’Ombudsman à Rabat est une reconnaissance du leadership politique et institutionnel du Maroc

15/05/2025

La tenue à Rabat des réunions des instances décisionnelles de l’Institut international de l’Ombudsman (IIO) constitue une reconnaissance du leadership politique, institutionnel et administratif du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué, mardi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq.



S’exprimant à l’ouverture de la réunion du Conseil administratif de l’IIO, organisée dans le cadre des réunions des instances décisionnelles de l’Institut, tenues du 12 au 14 mai à Rabat, M. Tariq a relevé que ce modèle marocain consacre la citoyenneté de proximité à travers le renforcement de la justice administrative, l’indépendance des institutions nationales et la constitutionnalisation de la médiation institutionnelle.



L’Institution du Médiateur du Royaume occupe une place importante au sein de l’IIO, ayant noué d’excellentes relations avec ses homologues internationaux et pris part à de nombreuses activités, ce qui lui a permis de se positionner activement au sein des organes de cette organisation internationale, a-t-il assuré.



Faisant part de sa gratitude pour la confiance accordée à l’Institution du Médiateur du Royaume pour l’accueil des réunions de l’IIO, M. Tariq a souligné que ces rencontres constituent une nouvelle opportunité de consolider les liens de coopération entre les institutions des Ombudsmans et Médiateurs à l’échelle internationale, offrant un espace privilégié d’échange de visions, d’idées et d’expériences entre les membres.



De son côté, la présidente de l’IIO, Nashieli Ramirez Hernandez, a indiqué que cette réunion reflète l'engagement de l’Institution du Médiateur du Royaume en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme.



Cette réunion constitue un rendez-vous annuel majeur pour l’Institut, offrant une occasion précieuse d’échanger avec l’ensemble des participants autour de thématiques d’envergure mondiale, a fait remarquer Mme Ramirez Hernandez.



Elle a par ailleurs tenu à rappeler que l’IIO forme, à travers les institutions nationales et locales œuvrant sans relâche dans leurs sphères respectives, un réseau diversifié uni par un objectif commun, à savoir la défense des droits de l’Homme et la promotion de la bonne gouvernance.



Pour sa part, le secrétaire général de l’IIO, Bernhard Achitz, a noté que cette rencontre réunit des institutions de médiation du monde entier, qui partagent leurs expériences et discutent de modèles de bonnes pratiques, dans le but de renforcer l’efficacité de l’action de l’Institut.



Les échanges porteront également sur les droits de l’Homme et leur protection, a-t-il précisé, assurant que les institutions de médiation jouent, dans plusieurs pays, un rôle essentiel de défenseurs des droits fondamentaux.



Cet événement international revêt une grande importance en termes de participation, en réunissant des médiateurs et des Ombudsmans de 16 pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe, des Caraïbes, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord.



Les participants se pencheront sur nombre de questions centrales touchant au développement de la médiation institutionnelle, aux mécanismes de coopération internationale ainsi qu'à la prospection des perspectives pour renforcer les performances de l’IIO et améliorer sa capacité à accompagner les mutations mondiales en lien avec les droits de l'Homme et la gouvernance, entre autres.