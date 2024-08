Hassan Maaouni : Le discours Royal place la responsabilité comme préalable pour mener à terme les grands chantiers

02/08/2024

Le discours, prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône, place la responsabilité comme préalable pour mener à terme les grands chantiers de l’eau, a indiqué le président du Conseil du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia, Hassan Maaouni.



Le discours Royal présente des réponses fortes au sujet des problématiques de l’eau et interpelle tout un chacun à agir dans l’urgence et de manière responsable pour la lutte contre le stress hydrique, a déclaré M. Maaouni à la MAP, rappelant l’importance de la coordination non seulement horizontale mais également transversale pour achever les projets en cours ou ceux programmés indépendamment de la situation climatique ou de la pluviométrie.



Il s’agit d’un discours qui a fixé les priorités et pointé les barrières qui retardent la mise en oeuvre des projets, dont, entre autres, le manque de coordination des acteurs concernés par la problématique de l’eau et le retard accusé dans la mise en œuvre de certains chantiers, outre l'importance de subordonner la gestion ou l’exploitation de l’eau aux règles de bonne gouvernance.



Citant les priorités mises en avant par le discours Royal, M. Maaouni, ex-ministre des Eaux et Forêts, a rappelé l’impératif de s’attaquer à ces freins en accélérant la généralisation des systèmes de goutte-à-goutte et en parachevant le chantier d'interconnexions hydrauliques que le Souverain appelle de Ses vœux en vue d’asseoir les bases de la solidarité interrégionale outre la poursuite de la mise en oeuvre des chantiers de l’eau conformément aux calendriers fixés.



Ce discours historique présente dans les détails des réponses en phase avec l’état de la situation hydrique du pays, a fait remarquer M. Maaouni, appelant à intensifier le travail en amont afin de recueillir les eaux pluviales au moyen de la construction de petits bassins dans les résidences et les exploitations agricoles ainsi que l’entretien des rivières et des sources d’eau qui sous l’effet du phénomène d’évaporation peuvent induire des pertes considérables en eau.



Au niveau régional, le président du Conseil du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia a rappelé l’importance des plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) comme documents de référence qui serviront de guide dans la gestion des problématiques de l’eau, précisant l'importance de travailler de manière périodique dans le cadre de commissions mixtes dans la finalité d’assurer une gestion plus convergente et cohérente entre politique hydrique et politique agricole conformément aux Hautes Orientations Royales.