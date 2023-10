Hasna Kejji, lauréate du Prix du Royaume d'Arabie Saoudite pour la gestion environnementale

20/10/2023

L'universitaire marocaine Hasna Kejji, doyenne de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Hassan Ier - Settat, a remporté, jeudi à Djeddah, le Prix du Royaume d'Arabie Saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique.



Dr. Hasna Kejji a été primée dans la catégorie "Activités féminines pionnières dans l’action environnementale" (Prix du leadership féminin dans les institutions des secteurs public et privé), à l'occasion de la 9ème Conférence des ministres de l'Environnement du monde islamique tenue à Djeddah (18-19 octobre).



L'Organisation du monde Islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), qui supervise l'organisation de ce prix, a indiqué que l'universitaire marocaine a été récompensée pour son travail sérieux, son assiduité et ses recherches scientifiques dans le domaine environnemental, ainsi que sa culture et son dévouement à la préservation de l'environnement.

Mme Kejji, professeur d'enseignement supérieur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock à Casablanca, est titulaire d'un doctorat en droit public (droit de l'environnement).



Au total, 22 lauréats de 18 pays ont été couronnés du Prix du Royaume d'Arabie Saoudite pour la gestion de l'environnement, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté une cinquantaine de ministres de l'Environnement des pays islamiques, et des représentants d'organisations régionales et internationales oeuvrant dans le secteur.



Les prix concernent plusieurs catégories, à savoir les "Meilleures recherches, réalisations et pratiques réussies", les "Meilleures pratiques ou activités pionnières des femmes dans l'action environnementale" (Prix du leadership féminin dans les institutions des secteur public et privé), les "Meilleures pratiques des associations d’intérêt public et des associations de la société civile", ainsi que le Prix des "Villes vertes respectueuses de l’environnement".



Le Prix récompense le travail distingué mené par des individus, des institutions, des organismes ou des organisations publiques et privées oeuvrant dans divers domaines de l'environnement et du développement durable, en reconnaissance de leurs contributions à la réconciliation de l'environnement avec le développement économique et social, dans un cadre inclusif et complémentaire qui contribue à atteindre les Objectifs du développement durable.



Le Prix se veut une incitation à l'action environnementale commune dans le monde islamique et son ouverture aux expériences mondiales, à la contribution à la réalisation du développement durable et à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles pour les générations futures.



Il vise à consolider l'adoption d'un concept respectueux de l'environnement dans le développement durable, à développer des solutions scientifiques et pratiques innovantes face aux problèmes environnementaux actuels et futurs et à promouvoir la recherche scientifique relative aux questions d'environnement et de développement durable.