Harvard Model United Nations

06/02/2020

Les lycéens du groupe scolaire Anisse International School – délégation Aïn Sebaa Casablanca – ont représenté, pour la première fois, le Royaume du Maroc à la conférence «Harvard Model United Nations» organisée à Boston, par la Harvard University du 30 janvier au 02 février 2020.

Harvard Model United Nations est une simulation des relations diplomatiques internationales, qui regroupe chaque année, à Boston, près de 3.500 jeunes issus de lycées sélectionnés dans le monde entier pour assumer les rôles de dirigeants et décideurs mondiaux et simuler le fonctionnement de l’Organisation des Nations unies.

La conférence « Harvard Model United Nations » 2020, tenue sous le thème «Diplomacy in the Age of Globalization» a connu la participation, pour la première fois, d’une délégation marocaine composée de 12 lycéens qui dresseront les problématiques complexes, de paix, de sécurité internationale et de progrès économique et social.