Harry et Meghan au bord du divorce

04/06/2023

Décidément, depuis quelques jours, le prince Harry est dans la tourmente. Alors que lui et Meghan Markle ont été pris à partie par des paparazzi qui les ont poursuivis dans les rues de New York, de nombreuses personnes l’ont accusé d’avoir inventé cette histoire. Mais cette fois-ci, c’est un proche de sa défunte mère, Lady Diana, qui vient rajouter son grain de sel sur sa relation amoureuse.



Dans une interview accordée à GB News, l’ancien majordome de Lady Diana, Paul Burrel, fait de troublantes confidences au sujet du duc du Sussex, et ne cache pas sa colère envers l’épouse de ce dernier. “Suis-je la seule personne à penser que Harry a enfin compris la vérité ? Qu’il a enfin réalisé que sa femme fait, et qu’il a été manipulé et hypnotisé parsa beauté, ou quelque chose comme ça ? Parce que tout le monde pouvait le voir, sauf lui”, reproche-t-il.



L’ancien ami de Lady Di estime que le prince Harry commence enfin à comprendre à quel point il a fait une erreur, non seulement en épousant Meghan Markle, mais aussi en acceptant de la suivre à l’autre bout du monde, loin de sa famille et de son entourage. La preuve, dans une récente interview accordée au Telegraph, des sources affirmaient : “Plus personne ne lui parle vraiment et même les personnes qui sont restées à ses côtés ont récemment commencé à s’éloigner parce qu’il est constamment négatif. Il est complètement perdu.”



Selon l’ancien majordome de Lady Diana, le prince Harry et Meghan Markle ne seraient plus amoureux depuis longtemps, mais le duc du Sussex ne voudrait pas se séparer de son épouse pour autant. “Je connais Harry personnellement, et je pense qu’il a toujours voulu être père, il a toujours voulu avoir des enfants. Et je pense que l’idée de se séparer sa famille maintenant est encore un peu prématurée, pour lui.” Paul Burrel précise : “Je pense qu’il veut rester à la place du conducteur et voir ses enfants grandir. S’il quittait cette relation, il perdrait ses enfants, car Meghan Markle les garderait aux États-Unis et l’empêcherait de les voir.” L’ancien confident de Diana Spencer semble avoir une bien piètre opinion de la duchesse du Sussex.



Il conclut en affirmant : “Vous allez inévitablement finir par voir des fêlures dans ce mariage, parce qu’on sait à quel point une forte médiatisation, de nombreuses critiques et une renommée mondiale peuvent créer une pression incroyable.