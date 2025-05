Harry Kane brise enfin la malédiction avec le Bayern

06/05/2025

Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane a enfin brisé la malédiction dimanche en remportant à 31 ans un premier titre, le championnat d'Allemagne, pour sa deuxième saison avec le Bayern.



Quelques jours avant l'officialisation du sacre, le président d'honneur du géant munichois Uli Hoeness, a rendu sur la chaîne Sky un hommage très appuyé à son attaquant: "Il n'y a personne d'autre qui l'aura plus mérité que lui. Il se bat, il travaille, il marque un nombre incroyable de buts, mais il travaille aussi pour toute l'équipe."



Quelques minutes après le match nul de Leverkusen sur la pelouse de Fribourg (2-2), suivi dans un restaurant munichois avec quelques coéquipiers, l'intéressé a repris le "We are the champions" de Queen, dans une vidéo publiée sur son compte instagram. Juste avant, il avait posté une story avec un trophée en or sur un fond noir.



Recruté pour 100 millions d'euros, une somme record pour la Bundesliga, l'ancienne figure de proue de Tottenham est l'un des attaquants les plus brillants de sa génération, capitaine et meilleur buteur de la sélection anglaise (71), meilleur réalisateur de la Coupe du monde 2018 (6), de la Ligue des champions 2024 (8), du championnat d'Angleterre 2016 (25), 2017 (29), 2021 (23), du championnat d'Allemagne 2024 (36), et Soulier d'or européen (2024).

Et pourtant... Passé ses 30 ans à l'été 2023, il n'avait toujours pas remporté le moindre titre collectif, une anomalie désormais corrigée.



"Beaucoup de personnes ne parlent que du fait que je n'ai remporté aucun titre dans ma carrière. Ce serait bien de pouvoir les réduire au silence", avait-il glissé début février après la victoire du Bayern contre Kiel (4-3).



Avant le sacre, Harry Kane avait disputé et perdu six finales, dont deux avec l'Angleterre à l'Euro -en 2021 contre l'Italie et en 2024 contre l'Espagne-, et une finale avec Tottenham en Ligue des champions -contre Liverpool en 2019. Il avait également terminé à la 2e place du championnat d'Angleterre avec les Spurs (2017).



Pour connaître enfin la joie de soulever un trophée après avoir passé sa carrière en Angleterre, il s'est engagé à l'été 2023 avec le Bayern, mastodonte du foot allemand et qui a remporté au moins un titre chaque année depuis 2012.



Le lendemain de sa signature, le 12 août, le Bayern parvient in extremis à le qualifier pour la Supercoupe d'Allemagne dans l'espoir de briser rapidement le sort. Il joue une demi-heure, mais le Bayern est corrigé par le RB Leipzig à l'Allianz Arena (3-0).



Sa première saison munichoise a été à l'image de sa carrière jusque-là. Avec 36 buts en Bundesliga, il a longtemps été sur les temps de passage du record de Robert Lewandowski (41), et a pu décrocher le Soulier d'Or européen. Mais toujours pas de titre collectif, la faute à une saison quasiment parfaite de Leverkusen en Bundesliga, alors que l'aventure en Ligue des champions s'est arrêtée en demi-finale à Madrid contre le Real.



Recruté pour remplacer Lewandowski, parti au FC Barcelone en juillet 2022, Kane présente un profil d'attaquant bien différent de celui de l'international polonais, participant beaucoup plus à la construction du jeu.



Il aura l'occasion d'enrichir son palmarès dès les prochaines semaines, avec à l'horizon le Mondial des clubs aux Etats-Unis (14 juin-13 juillet) et la Supercoupe Franz-Beckenbauer (16 août). Puis viendront les nouveaux rêves d'Europe en Ligue des champions.



En sélection, l'Allemand Thomas Tuchel, qu'il a côtoyé avec le Bayern de fin mars 2023 à mi-mai 2024, a été nommé à la tête des Three Lions et l'a confirmé sans hésitation comme capitaine.



A court terme, les regards de Kane se portent forcément sur le Mondial-2026 en Amérique du Nord et à moyen terme sur l'Euro-2028 à domicile en Angleterre, lorsqu'il soufflera presque ses 35 bougies.