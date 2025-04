Harry Kane : On peut renverser le match

09/04/2025

"Si on joue de la même façon la semaine prochaine, évidemment que l'on peut renverser le match", a estimé l'attaquant anglais du Bayern Harry Kane, battu 2 à 1 à domicile mardi soir en quarts de finale aller de Ligue des champions.



"Ça a été un match difficile, c'est vraiment une très bonne équipe. Mais on a contrôlé le match durant de longs moments, notamment en seconde période", a estimé Harry Kane en zone mixte après la rencontre.



"On a bien réussi à revenir au score dans la rencontre. Evidemment, c'est décevant de le perdre de cette façon, on quitte le terrain avec un mauvais sentiment. Mais il y a du positif à en tirer. Il reste 90 minutes à jouer et j'ai l'impression que l'on s'est créé assez d'opportunités pour leur faire mal", a insisté le buteur anglais.

"Si on joue de la même façon la semaine prochaine, évidemment que l'on peut renverser le match", a ajouté Kane.



Les Munichois ont dominé les débats contre l'Inter Milan, mais n'ont pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions devant le but de Yann Sommer. A l'inverse, les Milanais se sont montrés très réalistes grâce à Lautaro Martinez (38e minute) et Davide Frattesi (88e) pour s'imposer 2 à 1, alors que Thomas Müller avait égalisé pour le Bayern (85e).



Kane s'attend à un match semblable au retour la semaine prochaine à San Siro. "On ne s'attend pas à ce qu'ils changent beaucoup de choses. Ils ont de grandes individualités dont on doit se méfier."



"Mais dans l'ensemble, je pense que nous pouvons tirer une certaine confiance de cela et c'est un quart de finale. Nous savons ce que nous devons faire maintenant. Nous devons y aller et gagner le match et c'est ce que nous prévoyons de faire", a prévenu le meilleur buteur munichois, en échec mardi, manquant de peu l'ouverture du score sur un travail remarquable de Michael Olise (26e minute).