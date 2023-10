Harit buteur en Europa League

27/10/2023

L’international marocain Amine Harit a été buteur dans la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'AEK Athènes, jeudi soir au stade Vélodrome, lors de la 3ème journée de la Ligue Europa.



Le Lions de l’Atlas a marqué le deuxième but des Marseillais sur penalty à la 60ème minute, alors que le marqueur affichait 1-1.

Harit a ouvert ainsi son compteur cette saison en signant le second but de sa carrière sur la scène européenne.



Les Olympiens ont pris l’avantage dès la 27ème minute par le Portugais Vitor Vitinha, qui a placé le ballon au fond des filets sur un service du Français Djoninho.



Les visiteurs sont parvenus à revenir dans le score par le biais du Mexicain Orbelín Pineda à la 53ème minute, mais le penalty joliment exécuté par Amine Harit a permis aux co-équipiers de l'autre marocain Azeddine Ounahi de passer devant.

Dix minutes plus tard, c’était au tour de l’international français, Jordan Veretout, d’ajouter un troisième but pour les Marseillais, lui aussi sur penalty.



Après cette victoire, les Olympiens prennent la tête de leur groupe avec 5 points suivis de l'AEK Athènes avec 4 points. Ajax Amsterdam est troisième du groupe avec 2 points devant Brighton (1 point).