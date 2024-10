Hard-Discount : Kazyon Maroc célèbre son premier anniversaire

22/10/2024

Le 16 octobre 2024, Kazyon Maroc a célébré son premier anniversaire au sein de son siège à Mohammédia. En une année seulement, la filiale du détaillant à prix réduit Kazyon, également implantée en Égypte et en Arabie Saoudite, a réussi à s’imposer sur le marché marocain avec l’ouverture de plus de 120 magasins.

Kazyon Maroc emploie aujourd’hui près de 1.000 personnes, principalement des jeunes. Ambitieuse, l’entreprise prévoit d’ouvrir plus de 150 nouveaux magasins d’ici 2025, consolidant ainsi son réseau de distribution à travers le pays.



Kazyon se distingue par son modèle économique, axé sur la vente de produits alimentaires et non alimentaires à des prix accessibles, sans compromettre la qualité. Grâce à une gestion rigoureuse de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, l’enseigne parvient à maintenir des coûts bas et à offrir des produits compétitifs pour les consommateurs marocains. L’efficacité de l’entreprise repose également sur une infrastructure technologique solide, optimisant ainsi l’ensemble de ses opérations.



Fondée en 2014 en Égypte par Hassan Heikal avec un capital de 250 millions de dollars, Kazyon est aujourd’hui l’une des plus grandes chaînes de supermarchés du monde arabe. Au Maroc, l’entreprise se donne plusieurs objectifs : maintenir des prix attractifs, créer des emplois, soutenir les fournisseurs locaux, et élargir considérablement son réseau de magasins.



A l’occasion de cet anniversaire, Hassan Heikal, fondateur et président exécutif, a déclaré : « Je suis très heureux d'être ici un an après notre lancement. En très peu de temps, nous sommes devenus un nom familier dans un certain nombre de grandes villes. Notre objectif est de devenir l'une des plus grandes entreprises du Royaume en répondant aux besoins fondamentaux des clients et en travaillant main dans la main avec les fabricants marocains pour fournir des produits de qualité au prix le plus bas possible. Tout cela, avec une équipe de direction 100 % marocaine dont nous sommes fiers ».



De son côté, Mohamed Benmezoura, PDG de Kazyon Maroc, a affirmé: « Je suis très fier de voir que notre pays, sous la direction de Sa Majesté le Roi, est devenu un véritable terrain fertile pour l'investissement. Grâce à des infrastructures exceptionnelles et à la disponibilité de talents hautement qualifiés, nous avons réussi à ouvrir plus de 120 magasins en un an, et cet élan continue de croître».

Et d’ajouter : «Je suis honoré que KAZYON contribue à la création d'emplois pour les jeunes. Notre équipe s'engage chaque jour à offrir à nos clients la meilleure expérience, en proposant des produits de qualité aux meilleurs prix. Pour célébrer notre première année, j'ai le plaisir d'annoncer le lancement de notre programme de fidélité KAZYONI, à partir du 1er novembre, afin de récompenser nos clients fidèles».