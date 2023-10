Hani Salem Sounboul : Le Maroc est doté de capacités organisationnelles remarquables

13/10/2023

Le Maroc est doté de capacités organisationnelles et logistiques "remarquables" pour assurer la réussite des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), a souligné Hani Salem Sounboul, président exécutif de la Société islamique internationale de financement du commerce (SIFC), relevant du Groupe de la Banque islamique de développement.



La tenue de ces Assemblées à Marrakech "n’est pas étrange au Maroc", au vu des capacités organisationnelles et logistiques du Royaume qui lui permettent d’assurer le succès de tels événements internationaux, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.



M. Sounboul, également président exécutif par intérim de la Société islamique pour le développement du secteur privé, a rappelé sa participation à plusieurs congrès et forums de haut niveau au Maroc, relevant que les dispositifs organisationnels pris par le Royaume ont toujours été de haut niveau, grâce aux efforts déployés par les autorités marocaines.



"Nous sommes ravis d’être présents au Maroc lors de cet événement économique mondial qui constitue une occasion pour nous de rencontrer nos partenaires, de prospecter les opportunités économiques prometteuses et de nouer de nouveaux partenariats avec des groupements économiques régionaux avec lesquels nous partageons les mêmes intérêts", a-t-il affirmé.