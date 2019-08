Handball : L’aventure de l’équipe nationale s’arrête en demi-finale

30/08/2019 Chady Chaabi

L’espoir dans les sports collectifs est une notion à géométrie variable. Il grandit puis se rétrécit en peu de temps. Apparaît puis disparaît aussi vite qu’une étoile filante. C’est un peu le ressenti vécu par les quelques centaines de supporters qui ont assisté à l’élimination de l’équipe nationale de handball par l’Angola (24-27), mercredi au Complexe sportif Mohammed V, à l’occasion de la demi-finale du tournoi masculin des 12èmes Jeux africains (19-31 août).

A la mi-temps, alors que le score était de 11-14 en faveur de l’adversaire, personne n’aurait parié sur un retournement de situation. Mais lorsque les Nationaux ont recollé au score à la 46’ (20-20), les gradins ont commencé à s’animer plus que jamais et l’improbable devenait possible. Un souffle fort en émanait, poussant les Marocains à réaliser l’exploit.

Cet espoir est né d’une métamorphose. Au retour des vestiaires, les hommes de Noureddine Bouhaddioui ont fait preuve de plus d’agressivité en défense et d’une concentration décuplée, le tout amplifié par un public survolté. Résultat, plusieurs interceptions et arrêts du gardien Ouaali Jamal, des transitions rapides en contre-attaque et des buts faciles marqués dans des cages vides, délaissées par le gardien adverse pour créer une supériorité numérique en phase de possession. Pour ce qui est de son homologue marocain, il a réussi à maintenir ses coéquipiers dans le match, mais malheureusement, il ne pouvait rien faire face à leur baisse de forme. Au fil des minutes, comme s’ils étaient en surrégime, leur condition physique s’est étiolée, tandis que les Angolais reprenaient du poil de la bête après avoir longtemps fait le dos rond sans paniquer.

Si les Nationaux ont perdu pied, c’est aussi à cause d’une gestion de l’effectif qui laisse à désirer. Mais pas que. En effet, la défense en 5-1 avec un joueur avancé des Angolais a énormément gêné le développement des attaques marocaines. Et comme le sélectionneur national n’a jamais pu résoudre cette équation, les Marocains ont logiquement été éliminés. Même si on doit avouer qu’il en aurait été autrement si ces derniers n’avaient pas manqué de lucidité à certains moments clé du match. Des moments où ils ont souvent raté l’immanquable, à l’instar de leur sortie, car avant de quitter le terrain, têtes basses, les joueurs de l’équipe nationale n’ont même pas eu la politesse de saluer le public qui les a tant soutenus.

Pour rappel, hier, ils avaient une chance de se rattraper lors de la petite finale qui devait les opposer aux Algériens, sèchement battus, mercredi en début d’après-midi par les Egyptiens (40-23). Vous l’aurez certainement deviné, la finale devait donc opposer l’Egypte à l’Angola.

Football féminin



L'équipe nationale féminine U20 a décroché la médaille de bronze du tournoi de football des Jeux africains, après sa victoire (2-1) face à l'Algérie lors du match de classement, disputé mercredi au stade des Chênes.

Les Lionnes ont ouvert le score à la 36è minute de jeu sur un penalty transformé par Zineb Redouani avant que Sofia Bouftini ne double la mise à la 67è minute. L'unique réalisation des Algériennes a été l’œuvre de Ghania Djamaa Ayadi (80è). Le Maroc a été éliminé du tournoi mardi après sa défaite (1-3) en demi-finale face au Cameroun.



Athlétisme



Le Marocain Oussama Nabil a terminé 3è de l'épreuve d'athlétisme du 800m des 12è Jeux africains qui se déroulent au Royaume jusqu'au 31 août, remportant ainsi la médaille de bronze. Le Tunisien Ayouni Abdessalam a remporté la médaille d'or de la course avec un chrono de 1 min 45 sec et 17 1/100, devant le Kényan Tuwei Cornelious Kipkoech auteur d'un chrono de 1.45.41 (médaille d'argent) et Oussama Nabil avec un temps de 1.45.42.



Escrime



Le Marocain Houssam El Kord s'est offert la médaille d'or de l'épreuve épée individuel de l'escrime, comptant pour les 12è Jeux africains, devant un public déchaîné au Centre national des sports Moulay Rachid.

Houssam El Kord s'est imposé face à l'Egyptien Ahmed El Sayed (médaillé d'argent) sur le score de 15 à 14. La médaille de bronze est revenue ex æquo au Mauricien Gunput Satyadev et à l'Egyptien Yasseen Mohammed.



Gymnastique



Le Marocain Nabil Zouhair a remporté la médaille de bronze de l'épreuve sol hommes, disputée mercredi à la salle Ibn Rochd à Rabat, dans le cadre des 12è Jeux africains.

Nabil Zouhair a décroché cette médaille en terminant à la troisième position grâce à un score de 12.90 points. La médaille d'or de cette épreuve est revenue à l'Algérien Ahmed-Anis Maoudj (13.533 pts) tandis que la médaille d'argent a été remportée par son compatriote Mohamed Abdeldjalil Bourguieg (12.966 pts).