Hanane El Ghezouani place le zellige marocain au service de la mode

16/10/2019 Youssef Hannani

A l’occasion d'un défilé, organisé récemment à Beyrouth par la Fondation "Lips Management" du célèbre styliste libanais Johnny Fadlallah, la jeune styliste marocaine Hanane El Ghezouani a brillé de mille feux à travers ses nouvelles créations qui mêlent traditionnel et contemporain.

L’artiste, fortement attachée à la culture marocaine, a en effet ébloui l’assistance de la Fashion Week de la capitale libanaise par ses sacs à main et accessoires inspirés des couleurs de la mosaïque et du zellige marocains. Elle y ajoute une touche moderne et haute en couleur pour apporter à ses collections toute l’originalité et la modernité qui lui sont propres.

Selon elle, ses créations sont le fuit d’un travail de longue haleine en collaboration avec un autre styliste marocain et non des moindres puisqu’il s’agit du célèbre Aziz Bekkaoui. «Cette exposition est une occasion de présenter un produit marocain authentique», explique Hanane El Ghezouani tout en précisant que grâce à l’acharnement de certains artistes, l'artisanat marocain a réussi à s’imposer dans l’univers de la mode à travers le monde.

Pour cette collection colorée, l’artiste a également travaillé avec des stylistes italiens et hollandais en utilisant des matériaux naturels de qualité pour reprendre les motifs phares du zellige beldi et c’est sous le nom de marque «Nora’s» qu’elle propose aujourd’hui une large gamme de sacs de luxe et d’accessoires. «Chaque produit de «Nora’s» est inspiré de la beauté de la culture marocaine et conçu avec le plus grand soin, dans les moindres détails», explique Hanane El Ghezouani. Et d’ajouter: «Nous trouvons important que chaque design dégage une qualité féminine qui souligne le sens du style».