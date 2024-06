Hanafi Adli : Les EN de handball ont réalisé des résultats remarquables aux niveaux continental et mondial

04/06/2024

Les sélections marocaines de handball ont réalisé des résultats remarquables aux niveaux continental et mondial lors de la saison précédente, a souligné, dimanche à Casablanca, le président de la Fédération Royale marocaine de handball (FRMH), Hanafi Adli.



Intervenant à l'occasion de l’assemblée générale ordinaire de la FRMH, M. Adli a affirmé que les sélections marocaines de handball se sont brillamment distinguées lors de plusieurs compétitions tenues à l'échelle continentale et mondiale durant la saison 2022-2023, mettant en avant les avancées de la discipline malgré les différents défis rencontrés.



Pour la première fois, trois équipes nationales de différentes catégories se sont qualifiées au Championnat du monde, a-t-il rappelé, ajoutant que le Maroc s’est honorablement adjugé le titre de la 6ème édition du championnat arabe des jeunes, tenue cette année à Casablanca.



Dans ce sens, le président de la Fédération a fait remarquer l’amélioration continue au classement mondial des sélections nationales, notant que celle des adultes a atteint la 29ème place, tandis que celle des jeunes s'est hissée au 24ème rang.



Outre les résultats, M. Adli est revenu sur la qualité de la formation et de l’encadrement des entraîneurs et des arbitres, évoquant les différents programmes de la fédération ayant permis la certification internationale des compétences marocaines.



La FRMH veille également sur l’accompagnement des clubs de handball qui couvrent toutes les régions du Royaume, a-t-il poursuivi, soulignant, dans ce sillage, le soutien des associations professionnelles notamment en matière de gestion des ressources financières.



Sur un autre registre, M. Adli a salué la tenue du Championnat d’Afrique des clubs champions (messieurs et dames) en octobre à Laâyoune, qui réunira plus de vingt pays, estimant que l’organisation de cet événement de grande envergure constitue une victoire sportive et politique du Royaume au niveau continental.



Lors de cette assemblée, les participants ont examiné et adopté les rapports moral et financier de la Fédération au titre de la saison 2022-2023, et le budget de l’année prochaine.

Ils se sont également penchés sur les outils de gouvernance aux niveaux consultatif et exécutif, les programmes de formation, les compétitions nationales et internationales ainsi que les activités des ligues régionales.