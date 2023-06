Hana Jalloul Muro : Maroc a enregistré de grandes avancées dans l'intégration des migrants

05/06/2023

Le Royaume du Maroc a enregistré de grandes avancées dans l’intégration des migrants, a indiqué la vice-présidente de l’Internationale socialiste, Hana Jalloul Muro.



Le Maroc a régularisé, ces dernières années, la situation de nombreux migrants subsahariens, s'est félicitée Mme Jalloul Muro dans une déclaration à la MAP, en marge du 1er Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates.



Elle a souligné que l’Espagne et le Maroc coopèrent de manière étroite dans plusieurs domaines, notamment la migration circulaire, saluant le niveau d’intégration des immigrés marocains dans la société espagnole.



Mme Jalloul Muro a également salué les efforts et les initiatives prises par le Royaume pour faire face à la radicalisation et au discours de la haine, à travers notamment la promotion du dialogue entre les civilisations et les religions.