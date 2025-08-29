Hamza Igamane signe pour cinq ans à Lille

29/08/2025

L'attaquant international marocain Hamza Igamane s'est engagé jeudi avec le club français de Lille (LOSC/Ligue 1) pour les cinq prochaines saisons, en provenance des Glasgow Rangers, rapportent des médias français.



Auteur d'une saison remarquable en Ecosse, le jeune talent offensif de 22 ans (16 buts et 3 passes décisives en 46 matchs), a passé avec succès la traditionnelle visite médicale. Il rejoint les Dogues pour un transfert d'environ 12 millions d’euros, selon la même source.



L’avant-centre marocain vient renforcer le secteur offensif des Nordistes, composé notamment d’Olivier Giroud, arrivé cet été, et de Matias Fernandez-Pardo. Il devrait également assumer le rôle de deuxième attaquant ou encore apporter des solutions sur les ailes, souligne-t-on.



Formé à l’AS FAR, avec laquelle il a notamment été sacré champion du Maroc en 2023, puis vice-champion l’année suivante, le Lion de l’Atlas est arrivé en 2024 chez les Rangers avec un contrat qui courrait jusqu'en 2029.



L’attaquant marocain compte également à son palmarès une Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, remportée à domicile en 2023 avec les Lionceaux de l’Atlas.

Igamane est convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des matches du Maroc contre le Niger le 5 septembre à Rabat puis la Zambie trois jours plus tard à Lusaka, dans le cadre des qualifications africaines au Mondial-2026.