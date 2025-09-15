Hamza Igamane, "phénomène physique et nouveau buteur de Lille"

Dans les colonnes de « L’Equipe »

15/09/2025

L'avant-centre international marocain Hamza Igamane, “phénomène physique et nouveau buteur de Lille”, a très vite su adapter son talent brut au foot européen alors que son nouveau club devait recevoir Toulouse dimanche pour la 4ème journée de Ligue 1, écrit samedi le quotidien sportif français “L'Équipe”.



Comparé au Brésilien Adriano pour son gabarit imposant et puissant, mêlé à une grande finesse technique, l'attaquant marocain, entré en jeu à la mi-temps de Lorient-Lille (1-7, le 30 août), a inscrit un doublé pour son premier match avec les Dogues, souligne le journal spécialisé.



“Arrivé à l'âge de 16 ans au centre de formation de l'AS FAR, club de ses rêves d'enfant, le natif de Témara a gardé, même dans le professionnalisme, une belle part d'insouciance et d'instinct, laquelle a immédiatement éclaboussé la Ligue 1 lorsque l'attaquant marocain de 22 ans est sorti du banc à la mi-temps pour lancer le festival offensif lillois à Lorient (7-1, le 30 août), avec un seul entraînement dans les pieds”, relève l’auteur de l’article.



Igamane, fait-il observer, a été décisif dès son premier ballon, avec une déviation de la tête rendue possible par son jeu de corps de premier plan, inscrivant dans la foulée un doublé, dont une réalisation au bout d'un rush phénoménal où il a remonté tout le camp adverse plein axe, avec un mélange de puissance féroce et de finesse technique, magnifié par un petit pont sur le défenseur lorientais Montassar Talbi.



“Ce but, c'est tout lui. Chez les jeunes au Maroc, on le surnommait Adriano ou Ronaldo (le Brésilien). Mais surtout Adriano, parce qu'il avait le même physique imposant, la plus grosse frappe du Championnat des deux pieds et qu'il faisait des différences avec sa force et sa technique”, témoigne son compatriote et ami Tawfik Bentayeb, nouvel attaquant de Troyes, cité par le journal.



“A 16 ans, il était déjà plus costaud que tous les autres. Il a cette capacité rare à rester très technique avec ce physique, agressif dans sa conduite de balle”, se rappelle Bentayeb en témoin de l'ascension d’Igamane dans le foot marocain, notant que son ami incarne “une personnalité humble, qui profite de l'instant et amène beaucoup d'énergie dans un vestiaire”.



Pour l’ancien directeur technique et manager du club de l’AS FAR, Fernando Da Cruz, qui a lancé la carrière pro d'Igamane, “ce gamin est capable de frapper très fort et indistinctement des deux pieds, de sentir le jeu et de garder son calme en toutes circonstances dans la finition”, mettant en avant l’avantage du gabarit du joueur car, dit-il, “dos au jeu, dans l'impact, dans les un-contre-un, il est toujours bien campé sur ses jambes”.

Da Cruz indique avoir vu en lui déjà, quand il avait 19 ans, “le meilleur” avant-centre du Maroc et potentiellement le futur avant-centre de la sélection marocaine.



Son entraîneur aux Glasgow Rangers, le Belge Philippe Clément, raconte au journal qu’Igamane, qui "avait une grande intelligence et une soif d'apprendre, a beaucoup progressé dans les duels, également dans l'endurance et la vitesse”.



Il s’est dit aussi marqué par la personnalité du jeune attaquant qui “n'a jamais peur, n'est jamais nerveux”. A sa première titularisation en Coupe d'Europe à Nice, se rappelle-t-il, “sous une grosse pression, il sort un très grand match, deux buts, une passe décisive, mais il ne montre rien. Il est tout le temps d'humeur égale, calme, souriant”.



“Ce qu'il a fait en peu de temps en Ecosse (16 buts et 3 passes décisives en 49 matches), avec un changement radical de culture, de climat et sans parler la langue, c'est extraordinaire”, complète Da Cruz.



Au LOSC, on a en tout cas suivi avec délectation sa dernière semaine de feu avec le Maroc en qualifications à la Coupe du monde 2026, avec deux buts et une passe décisive en deux matches, dont une folle demi-volée de 25 mètres face à la Zambie (2-0), en attendant déjà sa prochaine gourmandise, conclut le journal.



L'attaquant international marocain s'est engagé fin août avec le LOSC pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en 2030, en provenance des Glasgow Rangers. Le jeune talent offensif de 22 ans a été formé à l’AS FAR avec laquelle il a notamment été sacré champion du Maroc en 2023, puis vice-champion l’année suivante.



Il compte également à son palmarès une Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, remportée à domicile en 2023 avec les Lionceaux de l’Atlas.