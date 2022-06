Hamid Ibanni : Le taux de consommation du tabac au Maroc en régression continue

02/06/2022

Le taux de consommation du tabac au Maroc est en régression continue au Maroc comme dans le monde, a souligné, mardi à Marrakech, le président du Centre d'addictologie de la cité ocre, Hamid Ibanni. "Il est prévu que ce taux atteindrait 12% au Maroc en 2025", a relevé M. Ibanni dans un exposé présenté lors d'une conférence-débat sur "les dangers du tabac", organisée à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, à laquelle a été choisi cette année le thème : "Le tabac une menace pour notre environnement". Dans cet exposé intitulé "la dépendance au tabac : actualités neurobiologiques et thérapeutiques", cet expert, se référant à des études de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a fait savoir que le nombre de fumeurs de tabac et ses produits dérivés, âgés entre 15 ans et plus, a connu une régression au Maroc en passant de 23,6% en 2000 à 17,7% en 2010, puis à 15,7% en 2015 pour atteindre 13,8% en 2020. Lors de cette conférence- débat initiée par la section Marrakech de l'Association de réduction des risques des drogues, en partenariat avec la Faculté des sciences Semlalia (FSSM) relevant de l'Université Cadi Ayyad, M. Ibanni a relevé que cette régression est la résultante toute logique de la politique adoptée par le Maroc en matière de lutte contre le tabagisme. Dans ce sens, il a loué les efforts inlassables déployés dans ce sens au niveau du Centre d'addictologie de Marrakech qui accueille un nombre conséquent de consommateurs et d'addictes de la cigarette, notant que cette structure fait appel à des approches alliant sensibilisation et traitement, afin de lutter efficacement contre la consommation de tabac et de diminuer ses dangers. Dans la foulée, il a rappelé que le taux de consommation de tabac chez les hommes a diminué de 45,5% en 2000 pour s'établir à 35,33% en 2010, avant d'arriver à 31,1% en 2015, faisant observer que ce taux a enregistré une tendance baissière pour s'établir à 24,7% en 2020 et serait de l'ordre de 24,2 en 2025 selon les prévisions. Chez les femmes, ce taux a enregistré également une baisse considérable pour passer de 2,2% en 2000 à 1,3% en 2010, puis à 1% en 2015 et à 0,8% en 2020, alors qu'il est attendu à ce que ce pourcentage serait de l'ordre de 0,6% en 2025, a-t-il poursuivi. Sur un autre registre, cette rencontre a servi d'occasion pour Mohamed Cherkaoui, professeur à la FSSM et président de la section Marrakech de l'Association de réduction des risques des drogues, de mettre l'accent sur la relation corolaire entre la consommation du tabac et ses produits dérivés et la menace sur l'environnement. Lors de cette rencontre, l'assistance a été également conviée à suivre un film-documentaire sur la dépendance au tabac visant à sensibiliser la jeunesse et les générations montantes sur les dangers liés au tabagisme et ses répercussions sur la santé à la fois psychologique et physique. A noter que le Maroc, à l'instar d'autres pays à travers le monde, a célébré, mardi 31 mai, la Journée mondiale sans tabac, un événement qui se veut la continuité de la célébration de la journée mondiale de la Santé 2022 autour du thème "Notre planète, notre santé". A cette occasion, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a donné le coup d'envoi d'une campagne nationale qui se poursuivra jusqu'au 21 juin, avec pour objectif de renforcer davantage la prise de conscience des dangers du tabagisme et de promouvoir le plaidoyer autour de cette problématique, avec un focus sur les répercussions de ce fléau sur l'environnement.