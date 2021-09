Hamid El Aouni : Les résultats des athlètes paralympiques sont la consécration d' un long processus mené par le mouvement paralympique national

19/09/2021

Les résultats des athlètes paralympiques marocains lors de la 16è édition des Jeux Paralympiques de Tokyo, sont la consécration d'un long processus mené à bras-le-corps par toutes les composantes du mouvement paralympique national, a affirmé, samedi à Salé, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni.



Lors d’une cérémonie organisée par la Fédération en l’honneur des athlètes sacrés lors de ces Jeux, M. El Aouni a souligné que les résultats obtenus sont dus aux efforts concertés de toutes les composantes du mouvement paralympique national, y compris les associations et clubs, les athlètes, les entraîneurs, les membres des bureaux directeurs des Fédérations à l’instar de la Fédération Royale marocaine de sport des non-voyants et des malvoyants, la Fédération Royale marocaine de taekwondo et la Fédération Royale marocaine de cyclisme, qui n'ont ménagé aucun effort pour mobiliser leurs capacités matérielles et humaines lors de cet événement sportif international.



Les champions marocains ont réalisé de belles performances dans le cadre des sports paralympiques nationaux et internationaux, et ont signé une participation historique en remportant des médailles bien méritées (11) dont quatre d'or, quatre d'argent et trois de bronze, en plus de la réalisation de nouveaux records du monde, a-t-il poursuivi.



Il a exprimé sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour l’intérêt et le soutien que le Souverain accorde aux athlètes champions, considérant que le message de félicitations adressé par S.M le Roi aux vainqueurs est un "wissam honorable digne de fierté et une lanterne qui illumine le chemin pour poursuivre le travail et honorer le Maroc lors des différentes compétitions".



Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles les Jeux se sont déroulés, que ce soit pendant la période de préparation ou la période de compétition, les champions marocains ont pu réaliser le plus grand exploit historique de la participation marocaine aux Jeux Paralympiques, a-t-il relevé, notant que cette cérémonie d’hommage est un signe de reconnaissance des réalisations distinguées et historiques des athlètes marocains pendant les Jeux.



La participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo est considérée comme la meilleure du Maroc avec une 28e place au classement général. La meilleure performance datait de 2008 et 2016 avec sept médailles. Les champions marocains ont remporté 4 médailles d'or par Amine Chentouf, Abdessalam Hili, Zakaria Derham et Ayoub Sadni, quatre d'argent par le biais de Fouzia Kissaoui, Yousra Karim, Mohamed Amgoun et Azzeddine Nouiri, ainsi que trois de bronze par Hayat El Garaa, Saida Amoudi et par l'équipe nationale marocaine de cécifoot.



L'équipe nationale marocaine de cécifoot a également brillé à la faveur de sa médaille de bronze, la première empochée par une équipe africaine aux Jeux Paralympiques, après sa victoire face à la Chine sur le score de 4 buts à 0.



Le Maroc a pris part aux Jeux Paralympiques de Tokyo avec une délégation de 38 athlètes, la plus importante de son histoire. La cérémonie, à laquelle ont pris part le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi, le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Driss Hilali, et la présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous, Nezha Bidouane, des représentants de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports et des personnalités du monde du sport, a été marquée par le remise de trophées et de prix d’encouragement aux athlètes en reconnaissance de leurs performances sportives distinguées lors de cet événement international.