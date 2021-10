Hamdi Ould Errachid qualifie d’“inacceptable ” la décision du Tribunal de l'Union européenne

La récente décision du Tribunal de l'Union européenne d'annuler l'accord de pêche et d'agriculture entre l'UE et le Maroc est "inacceptable", a affirmé le président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El-Hamra, Hamdi Ould Errachid, dans un entretien avec l’agence espagnole Europa Press. Il a déclaré qu'il respectait la décision judiciaire, mais insiste sur le fait que la population du Sahara marocain a des "droits". Hamdi Ould Errachid a soutenu que ce qui est en jeu, c'est l'avenir des générations futures car cette décision menace de « bloquer les investissements » qui sont nécessaires pour le développement de cette région et "pour résoudre de nombreux problèmes". Selon lui, "le développement est la seule solution à la question du Sahara". D’après lui, «le développement donne des résultats. Il garantit premièrement la sécurité dans la région, deuxièmement une solution durable et troisièmement tout le monde gagne», soulignant que c'est précisément ce que fait le gouvernement marocain : investir pour «maintenir la stabilité de la région». Hamdi Ould Errachid, qui estime que tout cela n’est qu’une «manœuvre politique algérienne», a affirmé que la question du Sahara perdure "depuis 45 ans" et qu'en dehors de la question politique, qui n'avance pas, la population du Sahara marocain continue sa vie. Il a, par ailleurs, prévenu que les Sahraouis, ont «d'autres marchés» vers lesquels ils peuvent exporter leurs produits halieutiques et agricoles, parmi lesquels il cite la Chine ou l'Inde, mais aussi l'Afrique. Mais pour l'instant, S.M le Roi «veut préserver les relations avec l'UE». Récemment, Hamdi Ould Errachid a affirmé que «la décision de la CJUE n'engage en aucun cas le Royaume» et constitue une «manœuvre politique » de l'Algérie et de sa création le « Polisario » qui nous a habitués à ce genre de manœuvres en essayant de vendre des illusions aux habitants des camps de Tindouf chaque fois que le Maroc réalise des succès diplomatiques ». Et de préciser : «Nous sommes les représentants légitimes de la population, en vertu des résultats des urnes, et dans le cadre des élections en tant que mécanisme global pour la pratique de la démocratie ». Il a rappelé également que les modifications apportées aux protocoles 1 et 4 de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux produits agricoles et autres d'une part, et à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable d'autre part, ont été ratifiées à l'unanimité en 2019 parle Parlement européen, après les visites effectuées par des commissions de l'Union européenne dans les villes de Laâyoune et Dakhla, où elles ont rencontré les représentants légitimes de la population.