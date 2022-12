Hamdallah s’illustre avec son club saoudien

23/12/2022

L’équipe saoudienne Al Ittihad s’est qualifiée en quart de finale de la Coupe du Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam en battant l’équipe Al Shabab aux tirs au but après la fin du temps réglementaire et des prolongations sur un nul 1-1, dans un match disputé jeudi soir au Stade Roi Abdallah à Djeddah.



L’équipe d’Al Shabab a ouvert le score à la 40ème minute grâce à son joueur Moteb Al-Harbi, avant qu’Al Ittihad n’égalise à la 48ème minute par l’intermédiaire de son attaquant marocain Abderrazak Hamdallah.



Aux tirs au but, Al Ittihad s’est imposé par 4 buts à 3, pour se qualifier en quart de finale où il affrontera Al Feiha.