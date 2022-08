Halilhodzic maintenu ou pas à la tête de l’EN: Le Bureau fédéral fait dans le flou

2 septembre Date du coup d’envoi du championnat

04/08/2022

Le démarrage de la Botola Pro D1 (saison 2022-2023) est prévu le 2 septembre prochain, a annoncé mardi à Rabat, le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdeslam Belakchour.



Il a ajouté dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, en marge de la réunion du Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), que la situation actuelle des sociétés sportives en Botola Pro D1 et Pro D2 a également été examinée à la lumière de l'atelier organisé par la LNFP le 17 juillet dernier.



Il a relevé qu’il a été convenu de mettre en œuvre tous les articles relatifs à la création des sociétés sportives, ainsi que d’adresser une note à tous les clubs afin de convertir les anciens contrats sportifs des associations en contrats de sociétés sportives, soulignant que les clubs qui ne se conforment pas à cette décision seront privés de la licence.



Dans une déclaration similaire, le conseiller du président de la Fédération Royale marocaine de football, chargé de la communication, Mohammed Makrouf, a fait savoir que lors de cette réunion, le président de l’instance fédérale, Fouzi Lekjaa, a félicité l'équipe nationale de futsal qui a remporté le championnat arabe qui s'est déroulé en Arabie Saoudite, ainsi que l'équipe nationale féminine de football après sa qualification à la Coupe du monde 2023 prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande.



M. Lekjaa n’a pas manqué de féliciter l'équipe nationale féminine de football des moins de 17 ans qui a décroché son billet pour la Coupe du monde de cette catégorie qui sera organisée par l'Inde.



Le président de la FRMF a également félicité le Wydad de Casablanca, sacré en Ligue des champions africaine et la Renaissance de Berkane qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football.



Fouzi Lekjaa a indiqué que la Fédération Royale marocaine de football mettra à la disposition de l’équipe nationale A toutes les conditions pour honorer le football marocain lors de la Coupe du monde prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, appelant à coopérer pleinement avec le nouveau directeur technique national, Chris Van Puyvelde.



Au sujet de l'avenir de l’équipe nationale A, notamment au niveau de sa direction technique, M. Makrouf a fait savoir que les intervenants ont été unanimes sur la nécessité de créer une atmosphère sereine pour une bonne préparation de la sélection nationale.