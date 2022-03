Halilhodzic dévoile sa liste pour la double confrontation contre la RD Congo

17/03/2022

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé, jeudi lors d'une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, la liste des joueurs retenus pour prendre part à la double confrontation contre la RD Congo, comptant pour les barrages des qualifications à la Coupe du monde de football 2022, prévue à Qatar.



Le match aller se jouera le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa à 16h00 (GMT+1), alors que le retour est prévu le 29 mars au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h30. Voici, par ailleurs, la liste des 26 joueurs retenus:



Gardiens: Yassine Bounou (Séville FC - Espagne), Munir El Kajoui (Hatayspor - Turkie) et Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca).



Défenseurs: Achraf Hakimi (Paris SG - France), Sofiane Alakouch (Lausanne FC - Suisse), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Adam Massina (Watford - Angleterre), Jawad El Yamiq (Real Valladolid - Espagne), Samy Mmaee (Ferencvárosi TC - Hongrie), Soufiane Chakla (OH Louvain - Belgique), Nayef Aguerd (Stade Rennais - France) et Ghanem Saïss (Wolverhampton - Angleterre).



Milieux de terrain: Soufiane Amrabat (Fiorentina - Italie), Fayçal Fajr (Sivasspor - Turquie), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Imran Louza (Watford - Angleterre), Selim Amallah (Standard de Liège - Belgique), Azzedine Ounahi (Angers SCO - France) et Ilias Chair (Quenns Park Rangers - Angleterre).



Attaquants:

Munir Haddadi (FC Séville

- Espagne), Soufiane Boufal (Angers SCO - France), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone - Espagne), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC, Hongrie), Ayoub El Kaabi (Hatayspor - Turquie), Youssef En-Nesyri (FC Séville - Espagne) et Tarik Tissoudali (KAA Gent - Belgique).