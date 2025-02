Halieutis 2025 : Tenue de la Commission mixte maroco-mauritanienne dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture

09/02/2025

La Commission mixte maroco-mauritanienne dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture s'est tenue vendredi en marge du Salon "Halieutis" à Agadir, sous la co-présidence de la Secrétaire d’Etat chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich et le ministre mauritanien de la Pêche, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, El Vadil Sidaty Ahmed Louly.



La tenue de cette deuxième session de la Commission mixte sectorielle s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération, qui lie les deux pays, dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture et la mise en œuvre effective des dispositions dudit accord signé à Rabat, le 11 mars 2022.



Lors de cette session, les deux parties ont salué la qualité des relations séculaires unissant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie qui reposent sur le respect mutuel et une coopération sérieuse et fructueuse, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tout en insistant sur la place primordiale du secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture dans ces relations, rapporte la MAP.

Les premiers accords de coopération en matière de pêche ont été conclus entre les parties en 1979 et 2000.



Au terme de cette session, Mme Driouich et M. Louly ont procédé à la signature du procès-verbal de la deuxième session de la Commission mixte, reflétant leur disposition à traduire ces liens politiques en résultats tangibles dans les domaines d’intérêt mutuel.



Aussi et en marge de cette deuxième réunion de la Commission mixte, trois nouvelles conventions ont-elles été signées pour renforcer la coopération en matière de recherche halieutique et de formation maritime.



La première convention en matière de surveillance sanitaire et zoo-sanitaire a été signée entre l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) du Maroc et l’Office National d’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture (ONISPA) de la Mauritanie.



La deuxième convention en matière de recherche halieutique a été signée entre l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) du Maroc et l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) et porte sur les actions et activités de recherches conjointes à réaliser en 2025-2026 par les équipes des deux instituts.



La troisième convention en matière de formation maritime a été signée entre l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes (ISPM) -Agadir et l’Institut Supérieur des Sciences de la Mer (ISSM)- Nouadhibou et porte sur le développement de formations de qualité ainsi que de formations nouvelles concernant les métiers de transformation des produits halieutiques.



Les axes développés lors de cette Commission ainsi que les conventions cadres ont pour objectifs de concevoir et de mettre en œuvre des actions de coopération au niveau de la formation maritime, la recherche scientifique et technique, l’aquaculture, l’aménagement des pêcheries, les industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, la lutte contre la pêche INN, le sauvetage maritime, la commercialisation des produits de la pêche ainsi que le renforcement du cadre de partenariat entre les professionnels, notamment dans le secteur privé ainsi que l’échange d’expertise et d’expériences et des bonnes pratiques en la matière.



A l’issue des travaux, les parties ont salué le climat constructif et cordial ayant caractérisé la tenue de cette deuxième Commission mixte sectorielle.



Dans une déclaration à la presse, Mme Driouich a indiqué que cette session a été axée notamment sur l'échange des expertises entre les deux pays dans les domaines de la pêche maritime et de l’aquaculture avec un accent mis sur le volet de la formation et de la recherche scientifique outre la promotion des investissements dans ces secteurs.



Pour sa part, M. Louly a souligné que la tenue de cette Commission mixte est de nature à contribuer au renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de la pêche maritime et à la promotion de la durabilité des ressources halieutiques à travers notamment la qualification et la formation du capital humain.